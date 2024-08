https://noticiaslatam.lat/20240816/un-chivo-expiatorio-que-papel-juega-eeuu-en-la-dimision-del-primer-ministro-japones-1156845241.html

"Un chivo expiatorio": ¿qué papel juega EEUU en la dimisión del primer ministro japonés?

16.08.2024

El 14 de agosto, Kishida anunció su intención de dimitir como líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD). La decisión se produce luego de la caída de los índices de aprobación del primer ministro a raíz de un escándalo de corrupción que rodea al partido, así como el aumento del costo de la vida y la debilidad del yen. En concreto, cinco facciones del PLD fueron acusadas de presunta subdeclaración de ingresos en los informes de fondos políticos.En noviembre, Kishida había tomado medidas drásticas para sustituir a altos cargos de su Gabinete tras el enfado de los votantes en respuesta a un escándalo de recaudación de fondos. Los legisladores del partido gobernante de Japón habían sido acusados de ocultar finanzas recaudadas, ya que más de 670.000 dólares no fueron declarados oficialmente."Ciertamente, el PLD es corrupto de principio a fin, y es esencialmente un partido dirigido y construido a partir de fondos para sobornos. Fue creado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense [CIA]. La CIA creó este fondo para sobornos, y luego los puso en el poder con el respaldo de la clase mafiosa", señala el activista político y profesor K. J. Noh. Eso en su conjunto restituyó a los militaristas en el poder en 1955 en Japón, explica. Desde aquel momento, el país se convirtió esencialmente en "un Estado de partido único", añade.Al resumir la historia económica de Japón, el analista sugirió que el país asiático se enriqueció y modernizó muy pronto gracias a las importaciones alemanas, que incluían "el fascismo alemán".Después de su fracaso en la Segunda Guerra Mundial, Japón se convirtió en un "granjero arrendatario" de EEUU y participó en el llamado negocio de la guerra durante el conflicto en Vietnam (1955​-1975), expone Noh. Aquel tiempo el Estado asiático creció rápidamente hasta convertirse en un país rico que se estaba haciendo "un poco demasiado grande para sus pantalones" y "fue abofeteado en los Acuerdos del Plaza [acuerdo de 1985 entre Alemania, EEUU, Francia, el Reino Unido y Japón para devaluar el dólar]", durante los cuales el país norteamericano "esencialmente lo volvió a meter en su caja", continúa el experto."Pusieron a Kishida después de que fusilaran a Shinzo Abe [el ex primer ministro japonés, asesinado en 2022 durante un evento electoral] y lo fusilaron, esencialmente, por los fondos para sobornos del Partido Liberal Democrático con los Moonies [representantes de la Iglesia de la Unificación]. Así que desterremos cualquier idea de que el PLD está limpio y sobrio. Pero dado que EEUU ha convertido a Japón en su socio menor en su escalada bélica contra China, le obligó a aumentar su gasto militar, multiplicándolo, de modo que Tokio tendrá muy pronto el tercer mayor presupuesto militar del planeta", expresa.En Japón, es habitual que los legisladores celebren actos para recopilar fondos. El dinero que se recauda suele proceder de la venta de entradas y los beneficios sobrantes tras los costos del evento se entregan a los organizadores.Estas fiestas a gran escala son una importante fuente de ingresos para las facciones. En 2022, la de Kishida recibió más de 1,5 millones de dólares en ingresos, de los cuales el 80% procedía de los eventos de recaudación de fondos, de acuerdo con The Japan Times.Entre otras cosas, Japón se vio obligado a unirse a las sanciones contra China y Rusia, agrega Noh. A este respecto, se prohibieron aquellas áreas en las que Tokio es competitivo, como los productos químicos avanzados, las tecnologías de producción de chips y la electrónica, lo que también se convirtió en "un golpe para la economía japonesa", indica el experto.Cuando Tokio, como miembro del G7, interrumpió las importaciones de gas y petróleo rusos a petición de Washington, asestó un nuevo golpe a su "ya debilitada economía", opina. Ante el colapso económico, había que encontrar "un chivo expiatorio", que resultó ser Kishida, explica Noh. Sin embargo, cambiar al primer ministro no cambiará la situación en su conjunto, ya que será sustituido por un "clon", sostiene.Washington se ha enfadado en respuesta al creciente poder de Pekín, que ahora mantiene en vilo a EEUU, señala un reciente artículo de la revista geopolítica New Eastern Outlook. Sin embargo, los constantes intentos del país norteamericano de provocar la violencia en China han tenido el efecto contrario, y el Estado asiático no ha hecho, sino reforzar su enfoque pacifista de la diplomacia exterior, explica."Estados Unidos quiere ver si puede infringir continuamente a China y hacer lo que hizo con Japón y Corea, lo que no es probable que ocurra, pero esencialmente volver a ponerla en su sitio. ¿Cómo se atreve China a desafiar la hegemonía y la supremacía de EEUU? ¿Cómo se atreve a no seguir el orden internacional basado en normas, es decir, los dictados arbitrarios de EEUU?", expresa Noh.Washington ejerce una presión constante sobre Pekín, que sigue llevándolo al límite, poniendo a prueba la paciencia del país asiático, opina el experto. Si China reaccionara y "reaccionara violentamente", eso puede convertirse en un pretexto bélico para EEUU, lo que distraerá a Pekín de su principal objetivo, el desarrollo económico y pacífico, subraya el profesor.

