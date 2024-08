https://noticiaslatam.lat/20240816/shahab-vs-jericho-de-que-misiles-balisticos-disponen-iran-e-israel-1156687931.html

Shahab vs. Jericho: ¿de qué misiles balísticos disponen Irán e Israel?

16.08.2024

2024-08-16T12:34+0000

2024-08-16T12:34+0000

2024-08-16T12:34+0000

Dado que el desarrollo y las capacidades reales de los misiles balísticos a menudo están bajo el grifo de Información clasificada, muchas de sus características técnicas se conocen solo a grosso modo.Sputnik analiza los arsenales de misiles balísticos de ambos países.IránTeherán posee uno de los mayores y más diversos arsenales de misiles de Oriente Medio Según el general Kenneth McKenzie, comandante del Comando Central estadounidense, Irán tiene "más de 3.000" misiles balísticos para 2022.En la última década, el país persa ha mejorado notablemente la precisión de sus misiles, convirtiéndolos en un medio de ataque cada vez más serio en el sentido convencional. Dicho esto, Irán ha autolimitado el alcance de sus misiles a solo unos 2.000 kilómetros, reconocido oficialmente por primera vez en 2015. Sin embargo, la República Islámica puede renunciar a este límite en cualquier momento, y ya ha desplegado el sistema Khorramshahr, que, con una ojiva de menor masa, es capaz de alcanzar objetivos a mayor distancia.KheibarIntroducido en 2023, es la 4.ª generación del misil balístico Khorramshahr (también denominado Khorramshahr-4). Tiene un alcance de 2.000 km y puede transportar una ojiva de unos 1.500 kg. Según el Ministerio de Defensa iraní, el misil alcanza su objetivo en 12 minutos. Además, por su rapidez en llegar al blanco, es imposible para la defensa aérea enemiga enfrentarlo.Asimismo, la aparición del proyectil Kheibar marca un progreso significativo en las capacidades de misiles balísticos de Irán y manifiesta el compromiso de este país con la mejora de sus capacidades de defensa y disuasión.Kheibar-ShekanEs capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.450 km y puede transportar unos 500 kg de carga útil. Pertenece a la tercera generación de misiles del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y fue presentado en 2022. El misil se propulsa con combustible sólido y su ojiva es maniobrable en fase terminal con el objetivo de eludir las defensas aéreas. Las imágenes publicadas muestran la gran velocidad del misil Kheibar-Shekan antes de abandonar la atmósfera terrestre, alredador de 5.000-6.000 km/h. Una aceleración tan elevada reduce en gran medida los efectos de la desaceleración debida a la fuerza gravitatoria de la Tierra, lo que en última instancia se refleja en un aumento del alcance del misil.Según informó la agencia de noticias iraní Tasnim, el 15 de enero de 2024, las Fuerzas Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) lanzaron cuatro misiles Kheibar-Shekan desde el distrito de Darkhoveyn, en el sur de la provincia de Juzestán, a medianoche, que recorrieron la distancia de unos 1.200 kilómetros, dirigidos a la provincia de Idlibm en el noroeste de Siria, específicamente contra los responsables de los atentados en la ciudad iraní de Kerman.Además, en el marco de una nueva escalada de las relaciones entre Teherán y Tel Aviv tras el bombardeo del consulado iraní en Damasco, Irán utilizó esos misiles para golpear Israel, que según declaraciones de las autoridades persas alcanzaron con éxito una base militar israelí.Shahab-3Misil balístico Shahab-3, adoptado por Irán en 2003, tiene un alcance de hasta 2.000 km y puede transportar hasta 1.200 kg de carga útil. Los misiles Shahab-3 originales son eficaces sobre todo contra objetivos grandes (como ciudades). Sin embargo, Irán ha empleado tecnología de guiado china en variantes posteriores para mejorar significativamente la precisión de estos misiles.Entre julio de 1998 y agosto de 2017, Irán ha realizado 21 pruebas del Shahab-3. Se cree que el misil está en uso operativo desde julio de 2003. Las pruebas posteriores se han realizado principalmente con variantes del Shahab-3. Para junio de 2017, Irán habría desplegado menos de 50 lanzaderas de misiles Shahab-3, según las estimaciones de EEUU. Al igual que la mayoría de los sistemas de misiles estratégicos de Irán, el Shahab-3 es operado por el CGRI y no por el Ejército convencional de Irán.EmadEl 11 de octubre de 2015, Irán anunció que había probado un nuevo misil de "largo alcance" llamado Emad. El ministro de Defensa iraní, Hossein Dehghan, declaró que se trataba del primer misil iraní que puede ser controlado y guiado hasta alcanzar su objetivo.El análisis del Emad señala que, en realidad, no se trata de un misil completamente nuevo, sino de un vehículo de reentrada preparado para ser colocado encima de un cohete Shahab-3. El diseño y las modificaciones de este misil con aletas le confieren una mayor estabilidad, una gran maniobrabilidad y, a su vez, un mayor grado de precisión.En enero de 2021, Irán afirmó haber alcanzado un objetivo naval en el océano Índico a más de 1.800 km de distancia utilizando una variante del misil antibuque Emad durante sus ejercicios Gran Profeta. Irán lanzó varios misiles durante los ejercicios, y según los informes, varios misiles cayeron al océano a unos 160 km de distancia de un portaaviones estadounidense.Fattah-2El misil hipersónico Fattah-2 se introdujo en noviembre de 2023 y cuenta con un vehículo de reentrada planeador hipersónico. Este nuevo arma coloca a la República Islámica por delante en la carrera armamentística al ser uno de los únicos cuatro países en el mundo capaz de fabricar armas con estas capacidades, según la agencia de noticias Mehr.Por tanto, este nuevo misil supone un desafío crucial para los sistemas de defensa antimisiles, debido a su alta velocidad y su capacidad de planeo que permite realizar maniobras durante el descenso hacía el blanco. No se proporcionó mucha más información sobre esta nueva versión mejorada, pero los medios iraníes afirman que el Fattah II es capaz de moverse a una velocidad de hasta Mach 15 (15 veces la velocidad del sonido) con un alcance de 1.500 km. Sin embargo, según fuentes occidentales, la velocidad máxima del misil es de unos Mach 5, es decir, tres veces inferior a las afirmaciones oficiales de Irán.Haj-QassemHaj-Qassem, que lleva el nombre del difunto general Qasem Soleimani, es un misil balístico con un alcance de 1.400 km. Puede transportar una ojiva de 500 kg y según la información pública cuenta con la capacidad de evador los radares enemigos.La revelación del misil Haj-Qassem se produjo un día después de que Washington mencionara que activaría un polémico mecanismo destinado a reimponer las sanciones de la ONU a la República Islámica de Irán, el llamado procedimiento de "snapback".Sejjil-2El Sejjil-2, que probablemente sea una versión ligeramente modificada del Sejil, inició sus vuelos de prueba en 2009. Este misil permitiría a Irán "apuntar a cualquier lugar que amenace a Irán", según el general Abdollah Araghi, comandante de la Guardia Revolucionaria.El éxito del programa Sejjil indica que es probable que los planes de adquisición de misiles de Irán a largo plazo se centren en sistemas de combustible sólido. Son más compactos y más fáciles de desplegar en lanzadores móviles. Necesitan menos tiempo para preparar el lanzamiento, lo que los hace menos vulnerables a la intervención de aviones u otros sistemas de defensa antimisiles.Irán podría intentar utilizar las tecnologías del Sejjil para producir un misil de tres etapas capaz de volar 3.700 km.GhadrEl Ghadr es un misil balístico de alcance medio que en cierto modo repite el diseño del Shahab-3. Algunos cambios notables del Ghadr con respecto al Shahab-3 son: reducción del tamaño de las aletas traseras, reducción de peso, menor masa de ojiva y un nuevo sistema de guiado. El Ghadr tiene un alcance máximo de unos 2.000 km según algunas estimaciones. Es un misil de dos etapas: la primera utiliza combustible líquido y la segunda, combustible sólido.El lanzador del misil se desplaza por carretera y tiene un tiempo de preparación de 30 minutos, frente a las 3 horas del Shahab-3. En general, se cree que es más fácil de manejar que su predecesor. Según algunos informes, Irán empezó a experimentar con el misil de dos etapas en 2004 como inicio del desarrollo del Ghadr-1. La primera prueba de la que se tiene constancia se realizó en noviembre de 2005.DezfulEn febrero de 2019, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Irán exhibió una nueva versión más grande del misil Zolfaghar, apodada Dezful. Al parecer, el Dezful tiene un alcance de hasta 1.000 km y fue exhibido durante las celebraciones del 40 aniversario de la República Islámica.Irán probó los misiles Zolfaghar y Dezful como parte de los ejercicios rápidos del CGRI en enero de 2021. Según algunos reportes, en varias etapas del vuelo es capaz de alcanzar velocidades hipersónicas de aproximadamente Mach 7. IsraelLa peculiaridad de la posición geopolítica de Israel, con una ciencia muy fuerte y un poderoso complejo militar-industrial, ha llevado al desarrollo avanzado de misiles de todas las clases. Además, algunas muestras de estas armas, de hecho, pertenecen a su propia clase al no tener análogos directos fuera del Estado judío.Se considera que Israel posee armas nucleares, aunque el país no lo admite de forma oficial, y algunos de los misiles del arsenal de Tel Aviv son capaces de transportar cargas nucleares, lo que cambia radicalmente el equilibrio de poder en la región, ya que ningún otro Estado de Oriente Próximo dispone de armas nucleares.Jericho-2Es un misil balístico capaz de transportar 1.000 kg de carga útil y tiene un alcance de aproximadamente 1.400 km. Según algunos informes, el misil se desarrolló en cooperación con Irán, antes de romper con él tras la Revolución Islámica de 1979, tras lo cual la colaboración en el desarrollo del misil continuó con Sudáfrica.Puede equiparse con una ojiva con grandes cantidades de explosivos o una ojiva nuclear de 1 Mt. Se utiliza un motor de propulsante sólido de dos etapas con una ojiva separable.El misil se puede lanzar desde un vehículo, lo que permite permanecer en un búnker protegido y llegar rápidamente a la posición de lanzamiento. Las instalaciones de lanzamiento se encuentran a 20 km al oeste de Jerusalén y al sureste de la base militar de Tel Noor. Los misiles se colocan en túneles subterráneos (hasta 50) a los que se conectan vías de ferrocarril para llevarlos. Estos misiles también se lanzan desde lanzaderas móviles. En caso de alarma, los lanzadores, que se desplazan sobre ruedas, salen de los túneles y se colocan en posición de lanzamiento. Se calcula que Israel posee entre 50 y 100 misiles Jericho-2 con cabezas nucleares.Jericho-3 Es una versión mejorada del misil Jericho-2, cuyo diseño se completó en el año 2005. En relación al Jericho-3, igualmente hay poca información verificada disponible. Se estima que el misil se puede lanzar a una distancia de entre 4.800 y 11.500 kilómetros, dependiendo el alcance en última instancia de la carga útil que está portando el proyectil.LORAEs un misil que tiene un alcance de hasta 430 km y puede transportar hasta 570 kg de carga útil. Es capaz de impactar con una precisión de 10 metros y puede lanzarse en minutos desde posiciones no preparadas. Desde la decisión de lanzamiento, cualquier objetivo cuya ubicación sea conocida dentro del alcance del misil puede ser atacado y destruido en menos de 10 minutos.El LORA se almacena en un contenedor sellado, lo que reduce significativamente los costos de mantenimiento.Las capacidades de estos misiles se pueden estimar a partir del ataque atribuido a Israel contra el sistema de radar iraní cerca de Isfahan. Los restos de lo que parecía ser un misil israelí fueron encontrados en Irak y, según fuentes extranjeras, fueron lanzados desde cazas israelíes que sobrevolaban territorio sirio, lejos de Irán y de su avanzado sistema de defensa antiaérea.

