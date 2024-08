https://noticiaslatam.lat/20240816/coca-cola-fracasa-y-causa-indignacion-con-comercial-para-deslindarse-de-israel-1156813187.html

Coca-Cola fracasa y causa indignación con comercial para deslindarse de Israel

De acuerdo con el Washington Post, una vez que la compañía estadounidense Coca-Cola empezó a notar que sus ventas caían en algunas zonas de Oriente Próximo y Asia en respuesta a los boicots a empresas supuestamente vinculadas a Israel, decidió tomar cartas en el asunto y decidió preparar una campaña.Así, la franquicia de la compañía de refrescos en Bangladesh lanzó una importante campaña publicitaria protagonizada por Sharaf Ahmed Jibon, una estrella de la televisión conocida por sus papeles en telenovelas y realities del sur de Asia.En el video producido, el famoso actor interpreta a un tendero que aseguraba a los clientes que Coca-Cola no era un producto israelí y subrayaba los vínculos de la empresa con las comunidades musulmanas."Incluso Palestina tiene una fábrica de Coca-Cola", dijo el supuesto tendero a un grupo de muchachos que abandonaron sus objeciones políticas y disfrutaron con placer el refresco de color negro típico de Coca-Cola.Sin embargo, en internet y redes sociales se especificó que la supuesta fábrica palestina a la que hace alusión el tendero para convencer a los jóvenes de abandonar el boicot es en realidad una embotelladora de propiedad israelí que opera en un asentamiento israelí de Jerusalén Este considerado ilegal por el derecho internacional.Una vez descubierta la realidad en torno a la citada fábrica, el video promocional para acabar con el boicot provocó una reacción inmediata y generó aún más ira contra la empresa de origen estadounidense.El boicot contra Coca-Cola se deriva de la decisión de su franquiciado, la Central Bottling Company, de operar en la zona industrial del asentamiento de Atarot, en territorio palestino ocupado por Israel, declaró al Washington Post Omar Barghouti, cofundador de Boicot, Desinversiones y Sanciones, un movimiento activista no violento que se opone a la ocupación israelí.Fue tal la indignación que Coca-Cola se vio obligada a retirar el costoso anuncio de todos los mercados televisivos y cuentas de redes sociales e incluso directivos tuvieron que salir a ofrecer disculpas."Como marca global, nos asociamos con franquicias locales para servir a las comunidades locales. Reconocemos que el reciente vídeo no dio en el blanco, y pedimos disculpas", dijo Scott Leith, vicepresidente de comunicación estratégica global de Coca-Cola a The Washington Post.

