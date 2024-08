https://noticiaslatam.lat/20240815/amlo-se-pronuncia-sobre-el-intento-de-arresto-del-exgobernador-javier-corral-por-autoridades-1156850145.html

AMLO se pronuncia sobre el intento de arresto del exgobernador Javier Corral por autoridades locales

AMLO se pronuncia sobre el intento de arresto del exgobernador Javier Corral por autoridades locales

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el intento de arresto del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, responde a diferencias con... 15.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-15T15:32+0000

2024-08-15T15:32+0000

2024-08-15T15:32+0000

américa latina

javier corral

política

andrés manuel lópez obrador

méxico

chihuahua

césar duarte

maru campos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/0c/1156779568_0:54:1499:898_1920x0_80_0_0_44e95c1a76d7bb87415b598547b7e877.jpg

El mandatario mexicano señaló que la confrontación se da entre Corral y la alianza conformada por la gobernadora actual de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el exmandatario local de esa región César Duarte, quien se encuentra en libertad condicional después de ser juzgado por peculado y asociación delictiva."[El acercamiento de Campos y Duarte existe] aunque son de partidos distintos. Es parte de la promiscuidad política de los últimos tiempos (...). [La alianza entre estos políticos] es porque Corral fue quien promovió la acusación en contra de Duarte, quien se fue a Estados Unidos, donde fue detenido y extraditado", subrayó.El 14 de agosto de 2024, integrantes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral en un restaurante de la Ciudad de México. Sin embargo, este procedimiento fue frenado por el fiscal general de justicia capitalino, Ulises Lara.Horas después, el exgobernador de la entidad al norte de México informó que presentará una denuncia contra Campos y el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, por esta acción."No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido", escribió en la red social X, antes Twitter.

https://noticiaslatam.lat/20240802/amlo-rechaza-criticas-de-relatora-de-la-onu-sobre-reforma-judicial-no-voy-a-responderle-1156585409.html

méxico

chihuahua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

javier corral, política, andrés manuel lópez obrador, méxico, chihuahua, césar duarte, maru campos