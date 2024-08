https://noticiaslatam.lat/20240814/mayor-acceso-a-materias-primas-y-divisas-los-desafios-que-enfrentan-los-artesanos-en-cuba-1156816104.html

Mayor acceso a materias primas y divisas: los desafíos que enfrentan los artesanos en Cuba

Sin embargo, la crisis económica actual en la nación caribeña supone serios desafíos para la conservación de estas tradiciones, asociados a la escasez de materias primas, aumento en los costos de las mismas, disminución del turismo internacional, restricciones en el acceso a mercados y divisas, así como la competencia con productos importados más baratos.El artesano Livan Ojeda Rodríguez, uno de los integrantes del negocio Ojeda-Cabrera junto a su esposa Maribel Cabrera y sus dos hijos, comenzó la ejecución de ese oficio con 17 años, tras pasar un curso de especialista en calzado ortopédico; luego, además de su empleo en instituciones estatales, decidió el impulso de este emprendimiento artístico.En principio, "aquello me liberaba de la tensión laboral", después con la incorporación paulatina de los miembros de la familia el negocio creció y, actualmente, el diapasón de artículos abarca, además, bolsos, carteras, bisutería y cintos, realizados fundamentalmente con cuero, si bien incluyen otros materiales como yute, vidrio y madera.Según refirió Ojeda Rodríguez, la adquisición de los insumos necesarios se realiza mediante procesos de importación gestionados por el Fondo de Bienes Culturales (FBC)— empresa constituida en 1978, perteneciente al Ministerio de Cultura— o en las tenerías cubanas, "cuándo encontramos la materia prima, entonces decidimos qué vamos a hacer".Negocio familiarEl secreto de la marca Ojeda-Cabrera, constituida como tal en agosto de 2023, radica en piezas "lo más artísticas y modernas posibles, pues al ser un grupo conformado por personas de varias edades podemos definir las tendencias adecuadas para jóvenes y adultos; tratamos de que el cliente salga satisfecho con nuestra mezcla de arte, novedad, gusto y utilidad".No obstante, el artesano, quien participa en la Feria Arte en la Rampa con sede en la barriada habanera del Vedado, refiere la necesidad de una mayor viabilidad y acceso a las mercancías, a partir de su compra aquí en moneda nacional (MN), pues los artículos que produce se venden en esa moneda y no existe un mercado estable para conseguir divisas.Otro de los impulsores de la firma es Livan Alejandro Ojeda Cabrera involucrado desde pequeño en este oficio: "nací en un taller, siempre en la casa era habitual el trabajo con las pieles y la madera, y me acostumbré a esa práctica desde mi niñez; estudié técnico veterinario, pero la labor con el cuero me apasiona y decidí quedarme en el negocio familiar", confesó a Sputnik."Todo el tiempo la casa está llena de materiales e ideas por concretar. Siempre hablamos sobre este proyecto, sus posibilidades de evolución y nuestras aspiraciones. Tenemos una dinámica bastante fluida y abierta respecto a la ejecución de una pieza; este intercambio crea lazos irrompibles y complicidad", añadió.Indicó que las numerosas limitaciones presentes en la isla complejizan, en cierta medida, el desempeño de esta actividad, sin embargo, han logrado algunas importaciones mediante el Fondo de pieles, herrajes y máquinas de coser cuero "que llevan otro tipo de suplementos, muy difíciles de conseguir en Cuba y al salir a buscarlos al exterior resultan mucho más caros; tenemos que vender en MN y afuera compramos en dólares".Por su parte, Lia Alejandra Ojeda Cabrera, integrante de esta familia de artesanos y artistas, desarrolla además su marca propia denominada Bisujandra— destinada a la bisutería y cuyo debut aconteció en la Semana Hispana de la Moda (Shimo) 2024 en España—, percibida por la joven de 19 años, quien nació con una parálisis cerebral, como un espacio de expresión y desarrollo creativo."Desde pequeña vi a mi papá trabajar con distintos materiales y convertirlos en arte; luego, al darme cuenta que no podía coser bien en una máquina o sacar los moldes de un bolso, percibí que con los retazos de ellos podía yo también hacer arte. El trabajo manual, además de la satisfacción que pueda darle al creador, confiere un carácter único y un sentimiento especial a la obra", aseguró a Sputnik.Tras concluir duodécimo grado y antes de su ingreso en septiembre venidero en la Facultad de Teatro de la Universidad de las Artes (ISA), Lia Alejandra determinó el aprovechamiento del tiempo libre en esta labor, "que ha sido una gran rehabilitación para mi paresia (debilidad muscular parcial), pues con mi mano izquierda he logrado hacer cosas que hace unos meses atrás eran impensables y he mejorado en el agarre de la pinza y la precisión".Artesanía con materiales recicladosNiurka Cabañas Calvo, creadora del Fondo Cubano de Bienes Culturales, incursionó junto a su mamá Mirtha Calvo a partir del 2000 en la confección de artesanías con la técnica de papel maché y desde hace tres años constituyó una pequeña empresa basada en la inclusión, el reciclaje y el trabajo con mujeres campesinas en Santa Cruz del Norte, en la occidental provincia de Mayabeque.La artista, graduada de Educación Especial en el Instituto Pedagógico Enrique José Varona en La Habana, explicó a Sputnik que en ese emprendimiento laboran con 20 mujeres de esa localidad, "le hemos enseñado la técnica de fabricación de los productos y ellas confeccionan, por ejemplo, las máscaras exhibidas hoy en nuestro stand de la Feria Arte en la Rampa"."Como poseo una formación pedagógica, intento que nuestros artículos tengan elementos didácticos para que los niños interactúen con ellos. No obstante, el cliente extranjero es quien más apuesta por la adquisición de estas piezas y valora su manufactura, por eso la disminución del turismo nos ha golpeado grandemente", añadió.Luego de su incorporación a la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) en 2013 y ante la ausencia de este tipo de creaciones en las tiendas de la mayor de las Antillas, decidió constituir el proyecto Máscaras menos caras, con la incorporación de diferentes modelos y accesorios, sumado a la elaboración de autos clásicos, muñecas pregoneras, marionetas y aviones."Nuestra materia prima fundamental son los materiales reciclados: hojas de papel, cartón, alambres, pomos plásticos y madera, y hacemos el pegamento con harina que ya no sirve para el consumo humano; lo más costoso es la pintura que la compramos a vendedores privados y ahora tiene un monto superior porque son insumos de calidad y libres de plomo", indicó.Pese a la reutilización de algunos productos, "el tema de la divisa nos afecta, porque debemos adquirirla en el mercado informal o pedirle a terceras personas que nos traigan pinceles, pinturas o purpurina y eso influye en el precio final; no ganamos todo lo que quisiéramos y más del 50 % del costo del producto va dirigido al pago del salario de las mujeres creadoras y su seguridad social"."En casi todo lo que producimos siempre está presente la identidad cubana, además de símbolos como los almendrones o el tocororo, hacemos platos con ciudades como Varadero y Viñales. Ninguna de nuestras trabajadoras tiene formación académica en artes plásticas. Todas han ido aprendiendo la técnica y el uso de colores llamativos", aseveró Cabañas Calvo.Además, a solicitud de la empresa Taxis-Cuba, la artista está vinculada al proyecto Educando con fantasías de papel, mediante el cual realizan entregas de juguetes elaborados con papel maché a círculos infantiles u otras instituciones educacionales y hospitalarias.

