Informan del fracasado plan de Kiev de tomar la central de Kursk para darle un ultimátum a Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — El intento de Ucrania de tomar bajo su control la central nuclear de Kursk, ubicada en la ciudad rusa de Kurchátov, para darle a Rusia un... 14.08.2024, Sputnik Mundo

El alto cargo militar agregó, que las fuerzas rusas lograron obtener los planes del Ejército ucraniano sobre la toma de la planta nuclear, según los cuales las tropas de Kiev deberían tomar la central el 11 de agosto, pero esto no sucedió. Además, Alaudínov declaró al Canal 1 de la televisión rusa que se detuvo el avance de casi todas las unidades de las tropas ucranianas en la provincia de Kursk, en particular, en la localidad de Martínovka, la que era utilizada por el ejército ucraniano como un importante nudo logístico. Al mismo tiempo, confirmó que los militares enemigos permanecen en los alrededores y algunas partes de la ciudad de Sudzha. "Hay enfrentamientos activos todos los días. El rival no puede decir que tiene el control total de Sudzha porque realmente no la controla", aseguró el alto cargo militar.El pasado 6 de agosto el Ejército ucraniano lanzó una ofensiva sorpresa contra la provincia de Kursk. Los ataques ucranianos causaron hasta la fecha al menos 12 civiles muertos y más de 120 heridos, entre ellos 10 niños. Decenas de miles de civiles fueron desplazados por las hostilidades. Según el gobernador interino de la región, Alexéi Smirnov, las tropas ucranianas se adentraron unos 12 kilómetros en la provincia y controlan 28 localidades con un total de 2.000 habitantes. El ancho del frente alcanza los 40 kilómetros, pero no es una línea clara, lo que dificulta la tarea de localizar al enemigo. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que Kiev emprendió una provocación y abre fuego indiscriminadamente, en particular contra instalaciones civiles. Asimismo, declaró que el adversario recibirá "una digna respuesta". Se conseguirán todos los objetivos que se ha planteado Rusia ante la operación militar especial, subrayó.

