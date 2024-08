https://noticiaslatam.lat/20240814/expresidenta-argentina-reclama-investigar-a-financiadores-de-atentado-en-su-contra-1156830329.html

Expresidenta argentina reclama investigar a "financiadores" de atentado en su contra

Expresidenta argentina reclama investigar a "financiadores" de atentado en su contra

Sputnik Mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) reclamó a los jueces que investigan el intento de asesinato del que fuera... 14.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-14T16:21+0000

2024-08-14T16:21+0000

2024-08-14T16:21+0000

américa latina

📰 intento de atentado contra cristina fernández

cristina fernández de kirchner

argentina

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0b/04/1117878130_203:296:2722:1713_1920x0_80_0_0_a282ed95f2fec9a9c615f307bd2bab32.jpg

"Faltan los autores intelectuales, los financiadores y creo que el poder judicial, lo que yo considero el partido judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tienen que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los autores materiales, pero no a los ideólogos ni los financiadores", reclamó la también exvicepresidenta al estrado del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), a cargo de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. Fernández también sugirió: "Esto más que un reclamo mío debía ser una deuda que tienen que saldar no conmigo, con la democracia y con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la realidad y no para matar y estigmatizar". La expresidenta y su defensa apuntan directamente a la organización política Revolución Federal, de la cual surgió el autor material del hecho, Fernando Sabag Montiel, y su pareja, Brenda Uliarte; la familia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el diputado del PRO Gerardo Milman."Milman dijo que "cuando la maten, voy a estar camino a la costa". Es como un Nostradamus contemporáneo", ironizó la exmandataria, y sostuvo: "Los celulares de sus secretarias fueron borrados por el director de tecnología informativa del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Todo tiene que ver con todo". Al respecto de la ministra, que en su momento no se pronunció acerca de la intentona de asesinato, respondió: "Conociéndola, como la conozco desde que era muy joven, no me sorprende nada de ella". Asimismo, la también abogada defendió a su custodia personal, que fue el blanco elegido por la defensa de los imputados. "Yo no manejo la custodia, no les tomo lista. El jefe de mi custodia es el mismo. Actuaron de la manera que actuaron siempre. Cuidándome, con las instrucciones de que no se pusieran en el medio de la gente y yo. No había forma de impedir lo que pasó", expresó Fernández, quien también dijo desconocer el número de efectivos que integran su cuidado. También cargó contra el fiscal Diego Luciani, quien la acusó de corrupción en el marco de la causa denominada Vialidad. "Luciani contribuyó a la violencia política. Tuvo prime time durante 22 días cuando acusó de corrupción, no a mí, al peronismo. Eso motivó manifestaciones en la puerta de mi casa que finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió", aseguro, y añadió: "Uno de los autores materiales pidió ser defendido por Luciani". También fue dura con otro fiscal, Carlos Rívolo, y la jueza María Eugenia Capuchetti, quienes escucharon su primera declaración, a horas del atentado, por no unificar esa causa con la que investiga a Revolución Federal. El intento de magnicidio contra Cristina Fernández tuvo lugar a las puertas de su casa, en el barrio Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, en la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel gatilló una pistola semiautomática cargada con cinco balas a centímetros del rostro de la vicepresidenta, sin que ningún proyectil saliera de la recámara.

https://noticiaslatam.lat/20240627/el-responsable-del-intento-de-magnicidio-de-fernandez-de-kirchner-admite-que-quiso-matarla-1155739889.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 intento de atentado contra cristina fernández, cristina fernández de kirchner, argentina