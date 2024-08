https://noticiaslatam.lat/20240813/puede-venir-cualquier-persona-amlo-se-pronuncia-sobre-la-posible-visita-de-milei-a-mexico-1156805835.html

"Puede venir cualquier persona": AMLO se pronuncia sobre la posible visita de Milei a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su homólogo argentino, Javier Milei, puede visitar libremente la nación latinoamericana

"Es algo normal. En nuestro país hay libertades. Puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo. Este es un país libre. No hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas", declaró en una conferencia de prensa.Asimismo, el presidente mexicano expresó que él no recibirá al jefe de Estado argentino, debido a las diferencias que existen entre ambos mandatarios.López Obrador dio a conocer que, cada que Milei viaja a Estados Unidos, el Gobierno argentino solicita permiso para atravesar el espacio aéreo mexicano. "Nunca se le ha negado a nadie", puntualizó.Desde hace tiempo, los presidentes de Argentina y México sostienen una tensa relación. En ocasiones anteriores, Milei se refirió hacia López Obrador como "patético" y "repugnante", enfatizando su desacuerdo con las políticas progresistas del primer presidente de izquierda que ha tenido México.A su vez, López Obrador ha llamado a su par argentino "facho ultraconservador" por sus ideas neoliberales.La última confrontación entre los políticos latinoamericanos ocurrió el 28 de marzo de 2024, cuando se hizo pública la entrevista de Milei con el periodista Andrés Oppenheimer, quien le pidió su opinión sobre las críticas que el presidente mexicano y la entonces candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, han hecho sobre sus ideas políticas.En esa emisión, el mandatario argentino calificó a su homólogo mexicano como un ignorante. Ante eso, López Obrador reiteró que existe una "antipatía recíproca" con el político de la nación sudamericana.

