https://noticiaslatam.lat/20240812/defensa-aerea-rusa-destruye-18-drones-ucranianos-lanzados-al-territorio-nacional-1156774056.html

Defensa aérea rusa destruye 18 drones ucranianos lanzados al territorio nacional

Defensa aérea rusa destruye 18 drones ucranianos lanzados al territorio nacional

Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la destrucción de 18 drones empleados por fuerzas ucranianas que tenían como objetivo distintos puntos del... 12.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-12T04:38+0000

2024-08-12T04:38+0000

2024-08-12T05:00+0000

defensa

ucrania

bélgorod

donetsk

seguridad

drones

kiev

ataque

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/14/1156284313_0:178:591:510_1920x0_80_0_0_b021388951b46a0376c22719c3a3fcbd.png

De acuerdo con las autoridades rusas, los sistemas de defensa aérea destruyeron 11 vehículos aéreos no tripulados sobre la región de Kursk, cinco sobre Bélgorod y dos sobre las regiones de Voronezh.Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de terroristas los recientes ataques de Kiev a varias regiones rusas limítrofes con Ucrania, por lo que pidió a los organismos internacionales que los condene en términos enérgicos y advirtió que la represalia no se hará esperar."El régimen de Kiev continúa su actividad terrorista con el único objetivo de amedrentar a la población civil de Rusia. Es perfectamente consciente de que estos actos brutales no tienen ningún sentido desde el punto de vista militar", declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.De acuerdo con los más recientes datos disponibles, al menos 15 personas resultaron heridas este 10 de agosto en la ciudad rusa de Kursk, luego de que fragmentos de un misil ucraniano interceptado por las defensas aéreas cayeran sobre un edificio de apartamentos.Además, cinco civiles más sufrieron lesiones en un ataque ucraniano a la ciudad de Shebékino, en la región de Bélgorod, mientras que la república de Donetsk reportó un muerto y 16 heridos por bombardeos ucranianos.

https://noticiaslatam.lat/20240811/central-de-zaporozhie-denuncia-amenaza-sin-precedentes-para-la-seguridad-nuclear-tras-ataque-1156771739.html

ucrania

bélgorod

donetsk

kiev

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, bélgorod, donetsk, seguridad, drones, kiev, ataque