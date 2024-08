https://noticiaslatam.lat/20240811/todo-se-decidira-en-septiembre-como-la-enorme-deuda-de-eeuu-pone-la-economia-mundial-al-borde-1156763432.html

"Todo se decidirá en septiembre": cómo la enorme deuda de EEUU pone la economía mundial al borde

11.08.2024

Grandes apuestasEl mercado laboral estadounidense no pasa por su mejor momento. El desempleo aumentó por cuarto mes consecutivo, alcanzando en julio su nivel más alto en tres años, el 4,3%. Las principales instituciones financieras temen una desaceleración de la economía.Los analistas del grupo de banca de inversión y de valores The Goldman Sachs Group elevaron la probabilidad de recesión en 2025 del 15% al 25%. Este riesgo se considera limitado. La economía todavía parece "normal en términos generales", aseguran los expertos, y el Sistema de la Reserva Federal tiene la oportunidad de reducir rápidamente el tipo de interés. Pronostican una corrección suave, 25 puntos básicos cada mes, en septiembre, noviembre y diciembre.Las empresas financieras JPMorgan Chase & Co. y Citigroup esperan 50 puntos en septiembre. Goldman Sachs asume tal escenario solo si se mantienen las malas cifras del mercado laboral de julio. El equipo del economista jefe del grupo, Jan Hatzius, espera una mejora en agosto. Las ofertas de empleo parecen abundar.Resultado previstoA su juicio, la posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales aumentará las tensiones económicas entre Washington y Pekín. Los productos chinos en Estados Unidos subirán de precio así que una nueva ronda de inflación es inevitable. EEUU lleva dos años tambaleándose al borde de la recesión, subraya el doctor en Economía, profesor asociado del Departamento de Desarrollo Estratégico e Innovador de la Universidad de Finanzas, Mijaíl Jachaturián. Su probabilidad aumenta debido al crecimiento de la deuda pública y las tasas de inflación, la reducción de la capacidad de producción y la caída del consumo, y luego disminuye en un contexto de inyecciones en el complejo industrial de defensa y emisión monetaria adicional, detalla. Sin embargo, esto no resuelve los problemas agudos, además de las obligaciones financieras, es también la baja productividad laboral.Cualquier opción para reducir la deuda nacional implica privar al dólar de su estatus de moneda de reserva, y las autoridades no van a apostar por ello, y el techo seguirá subiendo, explica el experto. Para resolver el problema de la producción, es necesario que las empresas vuelvan al país, indica. De acuerdo con el economista, esto es difícil y lleva mucho tiempo, y a las compañías les resulta más rentable establecerse en China y abrir nuevas fábricas allí.Aquí llegan los problemasLos mercados mundiales inevitablemente reaccionan ante el deterioro de las principales economías, los Estados están vinculados por relaciones comerciales y financieras, y el dólar sigue siendo el medio de pago y la moneda de reserva más popular.Las dificultades en Estados Unidos se notaron inmediatamente en otros países. Así, la bolsa japonesa perdió más de un 12%. El descenso diario del indicador clave de la Bolsa de Tokio Nikkei 225 fue de 4451,28 puntos, el máximo desde hace 37 años. El Taiex taiwanés y el Kospi coreano se hundieron un 8,4% y un 88%, respectivamente. El índice paneuropeo Stoxx perdió cerca de un 3%, mientras que la Bolsa de Moscú perdió un 1,53%. Las grandes empresas con fuertes lazos internacionales se vieron especialmente afectadas. En concreto, TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor y Mitsubishi UFJ Financial Group representaron una cuarta parte de las pérdidas asiáticas. La probabilidad de recesión en EEUU es del 30%, considera Vérnikov.La contracción económica de China solo alcanzaría entre el 1,5% y el 3% y no tardará más de seis a nueve meses en superarse, añade.Vérnikov también señala que debido al descenso de las exportaciones de China y la India al extranjero, Rusia se enfrentará a una disminución de la demanda de sus principales productos de exportación, por ejemplo, para mantener las tarifas del petróleo OPEP+, Rusia ya tiene que recortar la producción. Pero los analistas destacan que, debido al aislamiento de la economía rusa respecto a los mercados financieros occidentales, es improbable que el descenso supere el 1,5-2,5%.

