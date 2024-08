https://noticiaslatam.lat/20240811/te-estresas-demasiado-ante-los-retos-y-errores-un-nuevo-estudio-parece-explicar-por-que-1156766861.html

¿Te estresas demasiado ante los retos y errores? Un nuevo estudio parece explicar por qué

¿Te estresas demasiado ante los retos y errores? Un nuevo estudio parece explicar por qué

11.08.2024

El aumento del nivel de serotonina en el organismo humano hace que las personas puedan controlar o no su comportamiento cuando están expuestas a algún entorno o información negativa, demostró un estudio conjunto de especialistas de la Universidad de Oxford y del Centro de Investigación Biomédica de Oxford (OH BRC).En el experimento de control participaron un total de 53 personas, a 26 de los cuales se les administró el fármaco para aumentar su nivel de serotonina en lugar de utilizar los antidepresivos tradicionales, mientras que al restante 27 no. Luego, se les pidió que realizaran una serie de tareas para medir el aprendizaje y el control del comportamiento.Los resultados del estudio demuestran que las personas con elevados niveles de este neurotransmisor mostraron una sensibilidad reducida a los resultados punitivos externos (como perder en un juego), sin afectar significativamente la sensibilidad a los gratificantes (como ganar). El estudio también demostró que los niveles elevados de serotonina benefician a distintos tipos de memoria.Ahora, los investigadores pretenden profundizar en el papel que desempeña la serotonina en los procesos cognitivos que requieren esfuerzo, como nuestra capacidad para evitar conductas no deseadas. Este estudio ayuda a entender mejor por qué los medicamentos que modifican los niveles de serotonina son tratamientos eficaces para muchas enfermedades mentales, entre ellas la depresión, la ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo, resume la profesora asociada de la Universidad de Oxford, Susannah Murphy.A mediados de 2023, un grupo de científicos de la Universidad de Minnesota (EEUU) encontró que la inteligencia humana está relacionada con el buen o mal carácter. En otro estudio de universidades canadienses demostraron que el rendimiento en pruebas de desarrollo cognitivo temprano en bebés está relacionado con su flora intestinal.

