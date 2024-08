La alta inflación en el Reino Unido obliga a las parejas infelices posponer su divorcio

https://noticiaslatam.lat/20240811/la-alta-inflacion-en-el-reino-unido-obliga-a-las-parejas-infelices-posponer-su-divorcio-1156769215.html

El número de divorcios en Inglaterra y Gales en 2022 se situó en 80.057 casos, lo que suponer una caída del 30% interanual y el registro más bajo desde 1971. Esto, a pesar de una histórica reestructuración de las leyes de divorcio de 2020, destinada a facilitar el proceso de separación solicitado por un solo de los cónyuges.Esta tendencia contrasta enormemente con la creciente proporción de adultos que se declaran bastante o extremadamente infelices con su relación, casi del 6%, la más alta desde el 2014, según cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales del país. Además, coincide con el peor episodio de inflación en décadas, que redujo los ingresos de los hogares y aumentó el costo de todo, desde las facturas de energía hasta los alimentos y el alquiler.Más del 30% de las 500 personas encuestadas por su jurídica Stowe Family Law seguían con sus parejas porque no podían darse el lujo de mantenerse solos. La mayoría de los encuestados mencionaron problemas relacionados con el aumento de las facturas de servicios públicos y alimentos, y preocupaciones de no poder mantener su estilo de vida actual.Esas tendencias coinciden con el peor episodio de inflación en décadas, que redujo los ingresos de los hogares y aumentó el costo de todo, desde las facturas de energía hasta los alimentos y el alquiler.El auge de los precios fue una de las principales razones que llevaron al ex primer ministro británico, Rishi Sunak, registrar uno de los peores índices de aprobación que cualquier otro jefe de Gobierno en casi medio siglo y llevó a los conservadores perder el poder en unas elecciones anticipadas. Al día de hoy, la inflación en el país sigue por encima del objetivo del 2%, mientras que la economía británica solo logró un crecimiento del 0,6% en el primer trimestre de 2024, tras una breve recesión técnica.

