Sigue grave el corresponsal de guerra ruso herido en la región de Kursk

MOSCÚ (Sputnik) — El corresponsal de guerra ruso Evgueni Poddubni, herido el 7 de agosto en un ataque ucraniano a su automóvil en una zona fronteriza de la... 08.08.2024, Sputnik Mundo

Con anterioridad, el gobernador en funciones de la región, Alexéi Smirnov, dijo que el periodista recobró la conciencia y recibe tratamiento en uno de los hospitales de Kursk. El 8 de agosto, Smirnov publicó en la red social Telegram que "una vez estabilizado por los médicos de Kursk, Evgueni [Poddubni] fue trasladado a Moscú para continuar con el tratamiento" y que "manda saludos a todos". Poddubni no es el único paciente derivado de Kursk a Moscú. Alexéi Kuznetsov, asesor del Ministerio de Salud ruso, dijo a los periodistas que "se ha tomado la decisión de evacuar a nueve heridos en la provincia de Kursk, entre ellos dos niños, hacia Moscú". "Entre los evacuados está el periodista Evgueni Poddubni. Se encuentra en condición grave, pero estable, su vida no corre peligro", añadió.Según Kuznetsov, 34 heridos en los ataques a la región de Kursk, entre ellos cinco menores de edad, siguen ingresados en hospitales. El 6 de agosto, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) informó de bombardeos ucranianos lanzados contra localidades fronterizas de la provincia de Kursk y afirmó que sus agentes no permitieron ninguna incursión en la frontera estatal. Al menos cinco personas murieron y más de treinta resultaron heridas a causa de los ataques. Entre los heridos hay seis menores de edad. Además, miles de personas se vieron obligadas a abandonar la zona de bombardeos y combates. El gobernador interino de la provincia, Alexéi Smirnov, declaró el estado de emergencia en el territorio a partir de este miércoles. El presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexánder Bastrikin, ordenó abrir un caso penal por el atentado y precisó que fueron atacados edificios residenciales y administrativos, junto con las instalaciones de infraestructura civil. Las autoridades rusas están investigando el ataque como atentado terrorista.

