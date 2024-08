https://noticiaslatam.lat/20240808/podria-eeuu-cubrir-la-demanda-de-drones-en-caso-de-una-guerra--1156714361.html

¿Podría EEUU cubrir la demanda de drones en caso de una guerra?

¿Podría EEUU cubrir la demanda de drones en caso de una guerra?

Una posible necesidad de aeronaves no tripuladas en tiempos de guerra superaría la producción estadounidense de dichos aparatos, escribe el portal 'Defense...

Estados Unidos va a la zaga de China en cuanto a producción y calidad de drones, reporta el medio. En concreto, las costosas aeronaves no tripuladas estadounidenses a menudo no son tan buenas como sus rivales chinas, que son más económicas, detalla.Otra causa por la que los vehículos aéreos no tripulados estadounidenses tienen precios más altos reside en cuestiones de logística. En palabras del investigador del Instituto Hudson, Bryan Clark, citadas por el portal, "hay componentes para los drones que no se consiguen fácilmente en Estados Unidos"."Surgirá una inquietud: ¿nos estamos volviendo dependientes de fuentes no estadounidenses?", profundizó.En este respecto, un encargo de entre 1.000 y 2.000 aeronaves no tripuladas adicionales podría "reducir potencialmente los costos mediante la inversión a nivel de componentes", opinó para el portal el responsable de investigación de la firma analítica DroneAnalyst, David Benowitz.Sin embargo, reconoció, "esto no será suficiente para aminorar significativamente la diferencia de potencia o precio con respecto a China".Por lo tanto, con un precio de 65.000 dólares por unidad, los soldados estadounidenses expresaron que "les duele el corazón" por tener que experimentar con estos drones, debido al riesgo de dañarlos o perderlos, resume el portal.

