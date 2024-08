https://noticiaslatam.lat/20240808/la-cancilleria-rusa-acusa-a-occidente-de-provocar-la-ruptura-entre-el-caucaso-sur-y-rusia-1156705114.html

La Cancillería rusa acusa a Occidente de provocar la ruptura entre el Cáucaso Sur y Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente busca fragmentar la región del Cáucaso Sur, destruir sus vínculos históricos con Rusia, dijo a Sputnik la portavoz del Ministerio... 08.08.2024, Sputnik Mundo

La diplomática rusa comentó así las palabras del secretario de Estado adjunto de EEUU para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, James O'Brien, quien reconoció a finales de julio pasado que Washington busca, entre otros objetivos, crear las condiciones para que Armenia se distancie de Rusia. Según Zajárova, "ese arrepentimiento espontáneo (...) ha llamado la atención" de Moscú, pero "no ha causado sorpresa, porque O'Brien no ha dicho nada nuevo". Zajárova señaló que "EEUU y sus satélites europeos, en un intento de desvincular a Armenia y otras repúblicas del Cáucaso Sur de Rusia, no se cortan en entrometerse en asuntos internos de naciones soberanas". "Procuran adueñarse con buenos pretextos del sistema del Gobierno, acumular el control sobre los recursos y aprovechar las capacidades de tránsito", opinó. La portavoz de Exteriores tachó de "infundada" la declaración de O'Brien de que Armenia quisiera distanciarse de Rusia. En un comentario publicado en el sitio web de la Cancillería, Zajárova constató que se multiplican los intentos de Washington y sus aliados de "aprovechar las controversias regionales para caldear la situación cerca de las fronteras de Rusia". "En su deseo de fastidiar a Rusia, Occidente olvida los intereses de los países de esta región, pone en peligro su existencia digna y segura", puntualizó ella.

