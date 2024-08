https://noticiaslatam.lat/20240808/iran-afirma-que-eeuu-busca-mantener-la-inestabilidad-en-oriente-medio-apoyando-a-israel-1156702531.html

Irán afirma que EEUU busca mantener la inestabilidad en Oriente Medio apoyando a Israel

TEHERÁN (Sputnik) – Estados Unidos no solo no condenó el asesinato del jefe de la oficina política de Hamás, sino que continúa apoyando a Israel, lo que indica...

"Hemos visto una posición unida y coordinada de los países islámicos al condenar el acto terrorista del régimen israelí. EEUU y varios países europeos, por el contrario, no solo no condenaron este acto, sino que continuaron con su enfoque de apoyo a Israel, lo que demuestra que estos países no quieren ver paz y estabilidad en la región y buscan mantener la inestabilidad", dijo el diplomático, citado por el ministerio. El pasado 31 de julio, el movimiento palestino Hamás confirmó que su líder político, Ismaíl Haniyá, fue asesinado en un presunto ataque israelí contra su residencia en Teherán, donde había llegado para asistir a la toma de posesión del recién elegido presidente iraní. Irán anunció, tras el asesinato de Haniyá, que Israel "pagará un alto precio". El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, ordenó lanzar una represalia directa contra Israel, al que acusa de haber plantado una bomba que mató a Haniyá. Israel no ha reivindicado oficialmente ese asesinato selectivo del líder del politburó de Hamás.

