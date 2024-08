https://noticiaslatam.lat/20240808/brasil-es-un-ejemplo-de-gran-mediador-en-america-latina--1156716824.html

Brasil es un ejemplo de "gran mediador en América Latina"

08.08.2024

Brasil se ha destacado en la búsqueda de la estabilidad política y la integración regional durante el Gobierno de Lula da Silva, apuntan los analistas. La prioridad concedida a la integración de América del Sur y al diálogo con los distintos actores políticos de la región ha sido una constante en la diplomacia brasileña.En este contexto, el profesor de la Universidad Federal de Sergipe (UFS) Corival Alves do Carmo destaca que el papel de Brasil como referencia diplomática es circunstancial y depende de la política exterior adoptada por cada Gobierno.Destaca que la experiencia del dúo Lula da Silva y el excanciller Celso Amorim, en particular, ha sido un factor positivo, ya que Brasil siempre ha dado prioridad a la estabilidad política en la región, esencial para la integración sudamericana.Durante los tres mandatos del presidente Lula, Brasil ha demostrado una destacada posición de liderazgo en América Latina y un papel significativo en la comunidad internacional, enfatiza la profesora de Derecho Internacional y especialista en América Latina, Renata Alvares.De acuerdo con Alvares, Lula utilizó América Latina como plataforma estratégica para fortalecer a Brasil en la escena mundial. "En el primer y segundo Gobierno de Lula, Brasil buscó fortalecerse en América Latina, especialmente a través del Mercosur, como medio para alcanzar una posición permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU", recuerda.Destaca que, históricamente, Brasil siempre ha desempeñado el papel de mediador y proveedor de buenos oficios en las relaciones internacionales, con una interrupción notable solo durante el Gobierno de Jair Bolsonaro.Desempeño ejemplar de la diplomacia brasileñaEl investigador del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brasilia (UnB), Robson Valdez, señala que la diplomacia brasileña "ha sido ampliamente reconocida por su pericia y sofisticación en diversas esferas multilaterales, desde la ONU hasta la OMC [Organización Mundial del Comercio] y foros como los BRICS y el IBSA, integrado por la India, Brasil y Sudáfrica".Valdez apunta que eso está reflejado en el papel de Brasil en las plataformas multilaterales y en el intento de conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU como parte del G4, que incluye, aparte de ese país, a la India, Alemania y Japón.Según él, "la Academia Diplomática Brasileña, del Ministerio de Asuntos Exteriores, es un centro de referencia en Sudamérica y América Latina, que forma a diplomáticos de varios países que vienen a Brasil a especializarse".El investigador subraya que la destacada posición de Brasil en América Latina no es solo el resultado de su sofisticada diplomacia, sino también de su posición económica y territorial."Brasil es la mayor economía de Sudamérica y el país con mayor extensión territorial, con fronteras con casi todos los países de la región. Esto lo convierte, naturalmente, en un interlocutor esencial para mediar en conflictos y construir consensos", explica Valdez.En cuanto al papel de Brasil como conciliador en la región, Valdez subraya que el país ya se ha consolidado como mediador natural. "Desde los años 1980, con el restablecimiento del diálogo amistoso con Argentina y la formación del Mercosur, Brasil ha sido un gran mediador en América Latina", indica. Por eso, continúa, "desde entonces, América Latina es una prioridad en la política exterior brasileña, con el objetivo de promover la paz y la estabilidad en la región".Alves señala que, a pesar del potencial, el papel efectivo de Brasil como mediador puede variar en función del Gobierno. "No hay consenso social sobre el papel de Brasil en la integración sudamericana. La acción efectiva depende de los cambios de Gobierno y de las circunstancias políticas", explicó.Brasil y VenezuelaLa experta en derecho internacional Renata Alvares también menciona que algunos países europeos ya han reconocido el papel positivo de Brasil en la mediación de conflictos, como el de Venezuela."La postura de Brasil, al pedir que se levante acta sin interferir directamente en el proceso, es un ejemplo de mediación menos invasiva y más respetuosa con la idiosincrasia de los países implicados", argumenta.En cuanto a la situación actual en Venezuela, el experto Alves explica que el papel de Brasil como mediador es complejo."El primer papel de Brasil es escuchar a todas las partes implicadas. La oposición venezolana ve la mediación brasileña como la única viable por su capacidad de diálogo con ambas partes", explica. Destaca que la mediación brasileña busca garantizar un Gobierno reconocido como legítimo, sin tomar partido ni validar datos sin la debida verificación. De acuerdo con el profesor, la mediación brasileña debe garantizar la estabilidad política de Venezuela."En el caso de Venezuela, [hubo una postura] que me parece muy correcta: Brasil se mantuvo cauteloso y, al mismo tiempo, presionó a Maduro incluso antes de las elecciones. Tanto es así que Maduro dijo: 'Las elecciones son más fiables que las de Brasil. El que se asustó que se tome una manzanilla'. En otras palabras, hubo un desacuerdo, pero Brasil no se lo creyó", observa.Según Alvares, el fortalecimiento del liderazgo brasileño en América Latina puede llevar a una consolidación aún mayor del papel de Brasil en la diplomacia internacional. Valdez, a su vez, aborda el papel de Brasil en la mediación de decisiones y conflictos."Brasil, con su economía robusta y su importante flujo comercial, tiene un gran interés en promover un ambiente de estabilidad y paz en la región", comenta. Señala que la política exterior brasileña desde los años 80 ha buscado construir un ambiente de paz, aunque reconoció que "paz y justicia no siempre van de la mano, lo que puede hacer más compleja la mediación en los conflictos".

