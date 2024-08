https://noticiaslatam.lat/20240807/moscu-urge-a-la-comunidad-internacional-a-condenar-el-ataque-ucraniano-a-la-region-rusa-de-kursk-1156688760.html

Moscú urge a la comunidad internacional a condenar el ataque ucraniano a la región rusa de Kursk

Moscú urge a la comunidad internacional a condenar el ataque ucraniano a la región rusa de Kursk

MOSCÚ (Sputnik) — La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, llamó a la comunidad internacional a condenar el reciente ataque de las Fuerzas Armadas...

"Todos estos crímenes sangrientos se producen en medio del cínico silencio de Occidente, que continúa respaldando a sus marionetas en Kiev. Todo esto solo refuerza el sentido de impunidad de los neonazis ucranianos, que creen que cualquier atrocidad les será perdonada. Instamos a la comunidad internacional a no quedarse al margen y a condenar firmemente las acciones criminales del régimen de Kiev", concluyó Zajárova en el comunicado al comentar la ofensiva militar ucraniana contra la región rusa. Según la portavoz, el objetivo de este "ataque bárbaro" fue sembrar pánico y "demostrar algo de actividad en medio de los continuos fracasos de las Fuerzas Armadas ucranianas" en el frente. Al mismo tiempo, señaló que militares rusos dieron "una respuesta decisiva" al enemigo, que sufrió pérdidas significativas. Zajárova también reiteró que los cazas F-16 entregados por los países occidentales a Kiev, no cambiarán la situación en el frente, pero tampoco contribuyen a crear las condiciones para solucionar el conflicto a través de métodos políticos y diplomáticos. El 6 de agosto, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) informó de bombardeos ucranianos lanzados contra localidades fronterizas de la región de Kursk, y afirmó que sus agentes no permitieron ninguna incursión en la frontera estatal. El Ministerio de Defensa ruso informó, por su parte, que las tropas ucranianas perdieron hasta 260 militares y 50 vehículos blindados durante el ataque a la región. El presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó abrir un caso penal por el atentado contra la región de Kursk y precisó que fueron atacados edificios residenciales y administrativos, junto con las instalaciones de infraestructura civil. Según las autoridades locales, los ataques causaron al menos cinco muertos y 28 heridos entre la población civil, mientras miles de personas se vieron obligadas a abandonar la zona de bombardeos y combates.

