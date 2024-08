https://noticiaslatam.lat/20240807/ministro-de-economia-asegura-que-ecuador-no-enfrenta-una-recesion-1156694075.html

Ministro de Economía asegura que Ecuador no enfrenta una recesión

américa latina

ecuador

📈 mercados y finanzas

juan carlos vega

"No estamos en recesión (...). Hay un crecimiento económico pequeño reportado desde el primer semestre del primer trimestre del 2023 al 2024 de un poco más de un punto porcentual. Hay un crecimiento del último trimestre del 2023 al 2024, entonces, no estamos en recesión, estamos en una recuperación de un ciclo económico", declaró en entrevista con el canal local Teleamazonas. Vega enfatizó que, según reportes del Banco Central, el crecimiento de Ecuador para este año será del 1%, mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) tiene una perspectiva un poco más positiva de un aumento del 2%. El funcionario indicó que todavía es preciso poner orden para cambiar el ciclo económico hacia un segundo semestre mucho más positivo que el primero. Además, recordó que los acuerdos con organismos multilaterales permitirán al país recibir 4.000 millones de dólares hasta finales de año y 14.000 millones en cuatro años. En una reciente entrevista con Teleamazonas, el gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, dijo que hubo un período de contracción y recesión económica ecuatoriana durante el tercer y cuarto trimestre del 2023; sin embargo, enfatizó que la economía ecuatoriana retomará su crecimiento. Avellán indicó que se ha evaluado el efecto que ha tenido el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15%, que entró en vigencia en abril de este año, y señaló que la inflación se ha visto un incremento puntual temporal en abril de este año, pero aseguró que a partir de mayo y de junio se han reportado decrecimientos. Respecto a las exportaciones no petroleras, indicó que estas crecen a un ritmo de 4,4% hasta mayo del presente año; en tanto, las exportaciones crecen a un ritmo de 11%.

