https://noticiaslatam.lat/20240807/chile-revisara-concesion-a-electrica-italiana-acusando-grave-inoperancia-tras-corte-masivo-1156692384.html

Chile revisará concesión a empresa eléctrica italiana acusando grave inoperancia tras corte masivo

Chile revisará concesión a empresa eléctrica italiana acusando grave inoperancia tras corte masivo

Sputnik Mundo

SANTIAGO (Sputnik) — La eléctrica italiana Enel y otras compañías del rubro han incumplido sus labores y han demorado mucho la reposición del servicio tras un... 07.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-07T17:12+0000

2024-08-07T17:12+0000

2024-08-07T17:21+0000

américa latina

chile

gabriel boric

electricidad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0b/07/1145505901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cb310a19d7622e367b875e553f1c08d.jpg

"La grave inoperancia de las distribuidoras de energía, que han mantenido a miles de hogares sin energía eléctrica por días, es inaceptable, como Gobierno hemos puesto siempre en el centro a las personas y por ello he pedido al ministro de Energía, Diego Pardow, no solo avanzar en las sanciones que ya están en curso, sino también en revisar la concesión de la empresa Enel", señaló el mandatario en conferencia de prensa desde la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda. Boric agregó que Enel y otras empresas no han cumplido con los plazos que la ley impone para restaurar el suministro, asegurando que hay hogares que llevan seis días sin electricidad luego de los frentes de mal tiempo que afectaron a la zona centro y centro sur del país la semana pasada. "No han cumplido con el despliegue de cuadrillas y tampoco con los propios compromisos que ellos mismos comunicaron, y esto sucede tanto en la región Metropolitana (centro) como en Valparaíso (centro), Coquimbo (centro norte), La Araucanía (sur), Maule (centro sur) y Biobío (centro sur)", aseguró. El presidente apuntó directamente contra Enel, la firma más importante del sector eléctrico del país, encargada de iluminar a Santiago y otras grandes ciudades, y señaló que la empresa está intentando ahorrar dinero en momentos "en que hay gente que aún está sin luz en sus casas". Enel opera hace ocho años en Chile en lo que se denomina un monopolio regulado, esto es, un modelo de servicio público bajo concesión estatal donde una gran empresa entrega la infraestructura necesaria para la prestación de un servicio que sería muy caro e ineficiente el entregarla a múltiples proveedores.Boric advirtió acerca de las dificultades de terminar la concesión de una empresa monopólica que controla la luz de tantos hogares del país, pero aseguró que es posible evaluar su continuidad a raíz de los constantes incumplimientos en que ha incurrido.

https://noticiaslatam.lat/20240806/consejo-electoral-venezolano-entrega-a-tribunal-supremo-actas-de-elecciones-presidenciales-1156646055.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, gabriel boric, electricidad