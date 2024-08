Luis Arce anuncia cumbre económica para evaluar tipo de cambio del dólar

https://noticiaslatam.lat/20240806/luis-arce-anuncia-cumbre-economica-para-evaluar-tipo-de-cambio-del-dolar-1156667482.html

SANTA CRUZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció una cumbre económica para evaluar el tipo de cambio del dólar frente a la moneda local... 06.08.2024

"Después de escuchar a los sectores productivos empresariales y a la población en conjunto, hemos tomado la decisión de convocar a un diálogo nacional por la economía con el sector empresarial, para tratar el tipo de cambio del dólar, las exportaciones e importaciones", dijo Arce en un discurso por el 199 aniversario de la Independencia de Bolivia. Arce también informó que convocará a un referendo para decidir si se mantiene la subvención a los hidrocarburos y la reelección presidencial continua."Momentos difíciles requieren de decisiones firmes. Por tal motivo, y fiel al compromiso con la Patria, con el pueblo y por vías democráticas, convoco a un referendo en la fecha en la que se desarrollen las Elecciones Judiciales", planteó en su mensaje presidencial con motivo del 199 aniversario de la Independencia de Bolivia.Referendos sobre hidrocarburos y reelección presidencialAsimismo, Arce anunció que convocará a un referéndum para decidir si se mantiene la subvención a los hidrocarburos y la reelección presidencial continua.Las elecciones judiciales aún no tiene fecha definida, pero serían entre septiembre y diciembre.Las preguntas del referendo son tres: la subvención a los hidrocarburos, reelección presidencial y escaños parlamentarios con base en los resultados del último censo de población."La subvención de los hidrocarburos, para decidir con el pueblo si mantenemos o no la subvención", puntualizó.En la actualidad, Bolivia importa el 56% de gasolina y el 86% de diésel para consumo interno.Arce también propuso consultar a la población sobre la reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente, debido a la polémica reelección del exmandatario Evo Morales en 2019, después de ser electo para un primer mandato en 2006.El mandatario boliviano argumentó que es momento de tomar una decisión consensuada sobre estos temas fundamentales para el país, debido a que si no son atendidos, pueden generar conflictos o ser politizados.

