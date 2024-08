https://noticiaslatam.lat/20240805/otra-victima-del-sena-atletas-suizos-no-compiten-en-jjoo-por-una-infeccion-tras-nadar-en-el-rio-1156633680.html

¿Otra 'víctima del Sena'? Atletas suizos no compiten en JJOO por una infección tras nadar en el río

¿Otra 'víctima del Sena'? Atletas suizos no compiten en JJOO por una infección tras nadar en el río

En un principio estaba previsto que el triatleta suizo Adrien Briffod participara en el relevo mixto, pero el 3 de agosto el Comité Olímpico Nacional Suizo anunció que, debido a una enfermedad gastroenterológica, no participaría y su lugar lo ocuparía otro atleta, Simon Westermann.Sin embargo, el 4 de agosto por la tarde se supo que Westermann tampoco podría competir en el relevo debido a problemas estomacales, y el caso de los atletas suizos no es el primero de estos Juegos Olímpicos en que los deportistas han tenido que retirarse de la competición luego de nadar en este río.Así, el 4 de agosto el diario belga Nieuwsblad informó de que la representante de ese país, Claire Michel, fue hospitalizada tras nadar en el río Sena en el marco de la prueba individual de triatlón. En los análisis de la atleta se encontró E. coli, y la causa "parece ser el Sena contaminado" que "cobró su primera víctima", indica la publicación.Ante esta situación, el equipo nacional belga de triatlón se vio obligado a negarse a participar en el relevo mixto. Ese mismo día, el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Triatlón decidieron cancelar los entrenamientos a nado de los triatletas debido a la mala calidad del agua del río.Sin embargo, el teniente de alcalde de París encargado de los Juegos Olímpicos, Pierre Rabadan, no vinculó la hospitalización de Claire Michel por la bacteria de E. coli con su participación en la prueba individual en las aguas del río Sena.Aunque en el siglo XIX los parisinos se bañaban en el Sena, las autoridades lo prohibieron en 1923, en particular, debido al alto contenido de E. coli y otras bacterias patógenas.Para estos JJOO, París informó haber destinado cerca de 1.400 millones de euros para limpiar el agua y garantizar la seguridad para los atletas.Pese a que las muestras tomadas a finales de junio mostraron que el agua era favorable para nadar, algunos de los propios deportistas se sintieron mal después de competir en el Sena.

