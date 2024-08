https://noticiaslatam.lat/20240805/la-gimnasta-brasilena-rebeca-andrade-gana-medalla-de-oro-en-suelo-en-jjoo-2024-1156638281.html

La gimnasta brasileña Rebeca Andrade gana medalla de oro en suelo en JJOO 2024

La gimnasta brasileña Rebeca Andrade gana medalla de oro en suelo en JJOO 2024

Sputnik Mundo

MONTEVIDEO (Sputnik) — La gimnasta brasileña Rebeca Andrade ganó el oro en la prueba de ejercicios en suelo de los Juegos Olímpicos París 2024, superando a la... 05.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-05T17:22+0000

2024-08-05T17:22+0000

2024-08-06T00:24+0000

américa latina

⚽ deportes

gimnasia artística

juegos olímpicos de parís 2024

brasil

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/103848/53/1038485398_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_7aa03f5dcf7d604cbaf5b86cfb94cd58.jpg

Andrade consiguió 14.166 puntos con su rutina en la prueba de gimnasia en suelo, Biles se quedó con la medalla de plata con 14.133 puntos y el bronce fue para la también estadounidense Jordan Chiles con 13.766. Andrade se colgó así su cuarta medalla en la lid parisina, tras el bronce ganado en la prueba por equipos, junto a sus compatriotas Flavia "Flavinha" Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira y Juilia Soares, y las de plata en las pruebas individuales de all around y salto. En la prueba de barra de equilibrio, celebrada minutos antes de la de suelo, tanto Andrade como Biles se quedaron fuera del podio en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. En Tokio 2020, la brasileña ganó medalla de oro en salto y plata en el all around, y después se impuso en los campeonatos mundiales de 2022 y 2023.

https://noticiaslatam.lat/20240804/djokovic-vence-a-alcaraz-y-consigue-al-fin-un-oro-olimpico-1156619266.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, gimnasia artística, juegos olímpicos de parís 2024, brasil