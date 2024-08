https://noticiaslatam.lat/20240804/cristina-fernandez-califica-la-reforma-judicial-de-mexico-como-verdaderamente-revolucionaria-1156614965.html

Cristina Fernández califica la reforma judicial de México como "verdaderamente revolucionaria"

04.08.2024

"Yo saludo y celebro esta reforma judicial que está emprendiendo Morena", dijo Fernández de Kirchner luego de hacer un recuento de los casos del llamado lawfare contra dirigentes progresistas de América Latina como Lula da Silva, Rafael Correa y su propio caso en el que fue procesada por corrupción y que ella ha calificado como parte de una persecución política.“Una de las utopías que tenemos que buscar desde el sur es reformar a la justicia”, dijo la exmandataria argentina al dar una charla en la Ciudad de México, a donde fue invitada por el Instituto de Formación Política (INFP) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido en el Gobierno en México.Como ejemplo del deterioro del Poder Judicial, Fernández de Kichner mencionó el proceso penal derivado del atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 en Buenos Aires en el que dijo que se están investigando a los autores materiales, pero no a los autores intelectuales ni a todos los intereses que se movieron."En el juicio actual donde esta persona que intentó asesinarme está confeso, quieren citar a los militantes porque quieren montar de que nos pasó eso porque no nos cuidamos demasiado", dijo la expresidenta y exvicepresidenta del país sudamericano.Entre otras cosas, la reforma planteada por la presidencia de López Obrador el pasado 5 de mayo, propone la elección popular de todos los jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema de Justicia,“Francamente revolucionaria”, dijo Fernández de Kirchner, quien fungió como vicepresidenta en el gobierno presidido por Alberto Fernández y que culminó en diciembre del año pasado.En su discurso, Fernández de Kirchner refutó las críticas que se han hecho al titular del Ejecutivo mexicano en el sentido de que la reforma constitucional busca vulnerar la independencia del Poder Judicial."Realmente me parece muy importante porque hay que abolir una rémora de carácter monárquico; en mi país, los integrantes del poder judicial son vitalicios", afirmó."Los cuatro o cinco miembros de la Corte que tienen poder sobre la vida, el patrimonio o la libertad de 47 millones de argentinos los elige un senado, los vota y nadie más; rémora monárquica absoluta; de verdad que los felicito", aseguró la exmandataria.

