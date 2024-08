https://noticiaslatam.lat/20240803/la-supuesta-legitimidad-de-israel-para-provocar-impunemente-a-sus-enemigos-ya-no-sirve-1156605281.html

La supuesta legitimidad de Israel para provocar impunemente a sus enemigos "ya no sirve"



A su juicio, Israel lleva décadas aplicando una política de asesinatos y no parece tener ningún deseo de cambiarla."Su mensaje es simple: quien nos golpee, tarde o temprano pagará con su vida", expresa Carnelos.Pero la eliminación de los dirigentes de Hamás "no ha debilitado en absoluto al movimiento, al contrario", subraya.En sus palabras, al seguir persiguiendo a dirigentes de Hamás para eliminarlos en medio de las negociaciones de alto el fuego en curso, Israel pretende dar a entender que "tiene derecho a hacerlo todo sin rendir cuentas"."Es un gesto puramente psicológico destinado a mostrar su superioridad y su impunidad para empujar a los demás a ajustarse a su política y ceder a su voluntad", precisa.Aunque Hamás, Irán y el movimiento chií libanés Hizbulá prometieron represalias por los asesinatos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solo persigue un dividendo político, mantenerse en el poder, destacó el experto. En su opinión, si la continuación del conflicto es útil para su permanencia en el poder, como el primer ministro aparentemente cree, no escatimará esfuerzos para prolongar su dominio.En la madrugada del 31 de julio, Hamás informó de la muerte de Haniyá en un presunto ataque israelí a su residencia en la capital iraní, Teherán, donde se encontraba de visita para participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente del país islámico, Masud Pezeshkián. El movimiento palestino responsabilizó a Israel y EEUU por la muerte de Haniyá y declaró que ese ataque no quedaría sin respuesta.A su vez, el líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jameneí, ordenó lanzar un ataque de represalia directo contra Israel. Por su parte, la portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel Ana Ukólova negó la responsabilidad del Estado hebreo en la eliminación de Haniyá.

