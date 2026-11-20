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Ucrania pasó de ser una potencia industrial a sufrir despoblación y colapso, asevera Putin
Ucrania pasó de ser una potencia industrial a sufrir despoblación y colapso, asevera Putin
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que la despoblación y la desindustrialización de Ucrania comenzaron tras el colapso de la Unión Soviética, mucho... 20.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-20T23:32+0000
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Putin instó a los ucranianos a pensar en el futuro de sus hijos y a "permanecer unidos", sumando esfuerzos en pos de objetivos comunes.Asimismo, subrayó que su llamamiento a la unidad debe entenderse "en el sentido más amplio de la palabra", lo cual no implica necesariamente vivir dentro de un mismo Estado.El 21 de noviembre de 2013, tras la decisión de las autoridades de suspender el proceso de integración con la Unión Europea, estudiantes, periodistas y activistas de la oposición con banderas ucranianas y de la Unión Europea (UE) se concentraron en el centro de la capital ucraniana, Kiev. Sin embargo, esta marcha pacífica desembocó en una serie de protestas conocida como Euromaidán.Los disturbios adquirieron rápidamente un marcado carácter antipresidencial y antigubernamental. Como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad ucranianas y los manifestantes, murieron más de 100 personas. Las protestas desembocaron en un golpe de Estado que culminó con el derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich (2010-2014) el 22 de febrero de 2014.
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vladímir putin, rusia, política, emir kusturica, ucrania, sociedad, euromaidán
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Ucrania pasó de ser una potencia industrial a sufrir despoblación y colapso, asevera Putin
23:32 GMT 20.11.2026 (actualizado: 14:36 GMT 21.11.2026)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que la despoblación y la desindustrialización de Ucrania comenzaron tras el colapso de la Unión Soviética, mucho antes de los recientes ataques con misiles por parte de Rusia en respuesta a otras acciones. Lo comentó en una entrevista al director de cine serbio Emir Kusturica.
"Porque el poder en Ucrania no fue tomado por patriotas ucranianos, sino por nacionalistas. Los patriotas aman a su país, mientras que los nacionalistas odian a otros pueblos. Esa es la diferencia. Pero no se puede llegar muy lejos basándose en el odio hacia otros pueblos", explicó el mandatario.
Putin instó a los ucranianos a pensar en el futuro de sus hijos y a "permanecer unidos", sumando esfuerzos en pos de objetivos comunes.
Asimismo, subrayó que su llamamiento a la unidad debe entenderse "en el sentido más amplio de la palabra", lo cual no implica necesariamente vivir dentro de un mismo Estado.
El 21 de noviembre de 2013, tras la decisión de las autoridades de suspender el proceso de integración con la Unión Europea, estudiantes, periodistas y activistas de la oposición con banderas ucranianas y de la Unión Europea (UE) se concentraron en el centro de la capital ucraniana, Kiev. Sin embargo, esta marcha pacífica desembocó en una serie de protestas conocida como Euromaidán.
Los disturbios adquirieron rápidamente un marcado carácter antipresidencial y antigubernamental. Como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad ucranianas y los manifestantes, murieron más de 100 personas. Las protestas desembocaron en un golpe de Estado que culminó con el derrocamiento del presidente Víktor Yanukóvich (2010-2014) el 22 de febrero de 2014.