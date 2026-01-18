Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260118/trump-abre-camino-en-la-historia-al-cambiar-las-reglas-del-juego-internacional-considera-un-experto-1170492426.html
Trump abre camino en la historia al cambiar las reglas del juego internacional, considera un experto
Trump abre camino en la historia al cambiar las reglas del juego internacional, considera un experto
Sputnik Mundo
Si EEUU adquiere Groenlandia, Donald Trump se convertiría en uno de los presidentes estadounidenses más importantes de la historia, no solo por la gran... 18.01.2026, Sputnik Mundo
2026-01-18T19:03+0000
2026-01-18T19:03+0000
internacional
💬 opinión y análisis
política
donald trump
eeuu
groenlandia
otan
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/12/1170491873_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3726d1c8e1f154053028ed483fba0b7e.jpg
Sin embargo, existen numerosos obstáculos internos, ya que la adhesión de la isla ártica tendría que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, observó.Trump busca cortar todos los lazos que no sirven a interés de EEUU, opina Pavic, tomando en consideración que ya en 2016 calificó la Alianza Atlántica de obsoleta.En cualquier caso, su lugar en la historia "ya está garantizado", independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos, concluyó.
eeuu
groenlandia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/12/1170491873_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b20e61b7f13ced7f607cedd187c01a1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
💬 opinión y análisis, política, donald trump, eeuu, groenlandia, otan
💬 opinión y análisis, política, donald trump, eeuu, groenlandia, otan

Trump abre camino en la historia al cambiar las reglas del juego internacional, considera un experto

19:03 GMT 18.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Síguenos en
Si EEUU adquiere Groenlandia, Donald Trump se convertiría en uno de los presidentes estadounidenses más importantes de la historia, no solo por la gran expansión territorial de su país, sino también por el alcance del paso en la escala global, declaró a Sputnik el politólogo serbio, Aleksandar Pavic.
Sin embargo, existen numerosos obstáculos internos, ya que la adhesión de la isla ártica tendría que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, observó.

"En cualquier caso, este acontecimiento tendría una importancia histórica no solo para EEUU, sino también y, sobre todo, en el contexto de las relaciones internacionales, ya que significaría el alejamiento de facto de EEUU, como mínimo, de Europa Occidental, así como la destrucción de la OTAN desde dentro", señaló.

Trump busca cortar todos los lazos que no sirven a interés de EEUU, opina Pavic, tomando en consideración que ya en 2016 calificó la Alianza Atlántica de obsoleta.
En cualquier caso, su lugar en la historia "ya está garantizado", independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos, concluyó.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала