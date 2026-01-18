https://noticiaslatam.lat/20260118/trump-abre-camino-en-la-historia-al-cambiar-las-reglas-del-juego-internacional-considera-un-experto-1170492426.html
Trump abre camino en la historia al cambiar las reglas del juego internacional, considera un experto
Si EEUU adquiere Groenlandia, Donald Trump se convertiría en uno de los presidentes estadounidenses más importantes de la historia, no solo por la gran... 18.01.2026, Sputnik Mundo
Si EEUU adquiere Groenlandia, Donald Trump se convertiría en uno de los presidentes estadounidenses más importantes de la historia, no solo por la gran expansión territorial de su país, sino también por el alcance del paso en la escala global, declaró a Sputnik el politólogo serbio, Aleksandar Pavic.
Sin embargo, existen numerosos obstáculos internos, ya que la adhesión de la isla ártica tendría que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, observó.
"En cualquier caso, este acontecimiento tendría una importancia histórica no solo para EEUU, sino también y, sobre todo, en el contexto de las relaciones internacionales, ya que significaría el alejamiento de facto de EEUU, como mínimo, de Europa Occidental, así como la destrucción de la OTAN desde dentro", señaló.
Trump busca cortar todos los lazos que no sirven a interés de EEUU, opina Pavic, tomando en consideración que ya en 2016 calificó la Alianza Atlántica de obsoleta.
En cualquier caso, su lugar en la historia "ya está garantizado", independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos, concluyó.
