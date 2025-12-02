https://noticiaslatam.lat/20251202/es-el-siguiente-paso-en-la-escalada-agresiva-de-eeuu-estamos-ante-un-posible-cerco-aereo-de-1169038658.html

"Es el siguiente paso en la escalada agresiva de EEUU": ¿Estamos ante un posible cerco aéreo de Washington contra Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció recientemente que su país ha enfrentado "22 semanas de una agresión que se puede calificar como...

La advertencia del mandatario ocurre en un contexto de máxima presión por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien afirmó días atrás que el espacio aéreo venezolano estaba "cerrado por completo", lo que trajo la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas internacionales, dejando a miles de personas varadas.Más allá del caos logístico a corto plazo y la incertidumbre sobre una posible acción militar, que analistas descartan como un escenario inmediato factible, surge una pregunta de mayor calado estratégico: ¿Estamos ante los primeros compases de un plan de cierre aéreo —y marítimo— destinada a estrangular la recuperación económica venezolana? Para el analista político venezolano, Emilio Hernández, en entrevista con Sputnik, la respuesta es afirmativa y se enmarca en una escalada previsible de la presión estadounidense.Lo que sigue en una escalada premeditadaHernández desglosó la evolución de lo que define como una agresión multifacética. "No solo es un cerco aéreo, sino bloqueo marítimo (...). Ese es el siguiente paso en la escalada agresiva de Estados Unidos con Venezuela", sentenció el analista.Según su perspectiva, esta fase sigue una secuencia lógica después de otras medidas coercitivas. "Primero estuvo todo el bloqueo financiero: no tener acceso al sistema SWIFT para hacer pagos, etcétera. Y, [posteriormente], todo el robo de activos de Venezuela en muchas partes del mundo", recordó el experto.Un tercer escalón, "muy duro", fue el bloqueo a Petróleos de Venezuela (PDVSA), destinado a cercenar la principal fuente de divisas del país. El objetivo, en su opinión, es claro: "Asfixiar a la economía venezolana". No obstante, estimó que el momento para lograr un impacto devastador pudo haber pasado. "Esas medidas no tienen tanto efecto ahora como pudieron haber tenido hace cinco o diez años", argumenta, citando el desarrollo de una base productiva interna, como un abastecimiento nacional de alimentos superior al 95%, y la existencia de socios estratégicos. "Hay países que no acatan ese llamado de EEUU al cierre aéreo y naval (…). Habrá posiblemente transportes, chinos, rusos (…), pero yo no creo que [Washington] esté dispuesto a confrontar con China o con Rusia derribando un avión de carga".Respecto a la sostenibilidad temporal de un eventual cerco físico, Hernández es escéptico sobre su éxito a largo plazo. "No estimo que sea sostenible, en el sentido de que Venezuela puede conseguir caminos", afirmó, planteando escenarios alternativos como el uso de rutas terrestres hacia países vecinos para reexportar. "¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a bloquear el espacio aéreo o va a sancionar aún más a Colombia, a Brasil?".La apuesta de Washington, sugirió el especialista, es un colapso rápido. "Están tratando de buscar un efecto inmediato, una rendición prácticamente incondicional del chavismo y de Maduro en unos meses, pero (…) eso se ve a todas luces que va a fallar. Los venezolanos estamos ya acostumbrados, ya nos entrenamos en el año 2016-2017 a buscar las maneras de superar cualquier dificultad", destacó.¿Un guion repetible?Hace más de una década, Libia sufrió un cerco aéreo, que fue el paso previo a los ataques de los integrantes de la Organización de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN). Al ser cuestionado sobre un posible escenario similar para Venezuela, Hernández dijo que esto no podría ser repetible, debido a la falta de respaldo hacia Washington en la región."EEUU no cuenta con un apoyo en el terreno de un movimiento armado o de un Ejército", expresó.El analista repasó los intentos fallidos de la oposición venezolana por crear o cooptar una fuerza armada: desde intentar dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hasta "tratar de contratar grupos delictivos". Estos esfuerzos, lejos de fructificar, habrían tenido una secuela paradójica: fortalecer la acción del Estado contra el crimen organizado. "La consecuencia ha sido favorable para los venezolanos porque hemos disminuido la tasa de homicidios a menos de dos por cada 100.000 habitantes (…), cuando era una tasa media en el contexto latinoamericano", recordó Hernández.

