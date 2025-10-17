Mundo
Сasa matriz de Sputnik amplía la cooperación con Argentina
Сasa matriz de Sputnik amplía la cooperación con Argentina
Sputnik Mundo
El grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) y el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) confirmaron un... 17.10.2025
Durante la ceremonia en Moscú, firmaron el documento el director de la Dirección de la Cooperación Internacional del grupo mediático Rossiya Segodnya, Vasili Pushkov, y el vicepresidente del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, Lucas Adrián García.Además, dio un discurso de bienvenida por videoconferencia desde Buenos Aires el presidente del CICRAL, Esteban Luis Perié, quien señaló: "Hoy, pese a la distancia, celebramos un acontecimiento importante. Firmamos el memorándum de cooperación entre nuestro centro y el grupo mediático Rossiya Segodnya. Este documento es un paso trascendental en nuestro empeño por fortalecer los vínculos entre Rusia y América Latina, fomentando lazos más directos, pluralistas y estrechos entre nuestros pueblos. En el mundo, que se está dirigiendo hacia la multipolaridad, la información y la cultura desempeñan el papel clave. Por lo tanto, esta cooperación nos permitirá intensificar las actividades conjuntas, desarrollar proyectos para los medios, fortalecer el intercambio académico y cultural, así como ofrecerá oportunidades para los periodistas, investigadores y líderes en el desarrollo de enfoques comunes para hacer frente a los desafíos globales".En el marco de la ceremonia de suscripción, Vasili Pushkov subrayó: "Es nuestro primer documento sobre la cooperación con una organización de expertos en Argentina. Procuramos que la audiencia rusa oiga la voz de América Latina y que los residentes de América del Sur entiendan mejor a Rusia. Estoy seguro de que un diálogo directo entre expertos y actividades conjuntas nos permitirán hacer esta comunicación más eficiente".Lucas Adrián García informó: "Nuestro centro acumula a especialistas de distintas esferas, no solamente a periodistas, sino también a politólogos, historiadores, pintores, expertos en la cultura. La característica clave de nuestra organización es diversidad, y tenemos oficinas de representación en más de 10 países. Originalmente, nuestro centro fue fundado en Argentina".El Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) es una organización de expertos que busca desarrollar y fortalecer las relaciones institucionales entre diversos países de América Latina y Rusia con tal de consolidar los vínculos oficiales, el intercambio de experiencia y las prácticas avanzadas. La sede se ubica en Buenos Aires.
© Sputnik / Vitaliy BelousovEl director de la Dirección de la Cooperación Internacional del grupo mediático Rossiya Segodnya, Vasili Pushkov, y el vicepresidente del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, Lucas Adrián García, durante la firma del memorando de cooperación
El director de la Dirección de la Cooperación Internacional del grupo mediático Rossiya Segodnya, Vasili Pushkov, y el vicepresidente del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, Lucas Adrián García, durante la firma del memorando de cooperación - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2025
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Síguenos en
El grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) y el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) confirmaron un memorándum de entendimiento, acordando cooperar para facilitar las condiciones para la libre formación de opiniones, garantizar el desarrollo de la sociedad de información y la libertad de prensa.
Durante la ceremonia en Moscú, firmaron el documento el director de la Dirección de la Cooperación Internacional del grupo mediático Rossiya Segodnya, Vasili Pushkov, y el vicepresidente del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, Lucas Adrián García.
Además, dio un discurso de bienvenida por videoconferencia desde Buenos Aires el presidente del CICRAL, Esteban Luis Perié, quien señaló: "Hoy, pese a la distancia, celebramos un acontecimiento importante. Firmamos el memorándum de cooperación entre nuestro centro y el grupo mediático Rossiya Segodnya.
Este documento es un paso trascendental en nuestro empeño por fortalecer los vínculos entre Rusia y América Latina, fomentando lazos más directos, pluralistas y estrechos entre nuestros pueblos. En el mundo, que se está dirigiendo hacia la multipolaridad, la información y la cultura desempeñan el papel clave. Por lo tanto, esta cooperación nos permitirá intensificar las actividades conjuntas, desarrollar proyectos para los medios, fortalecer el intercambio académico y cultural, así como ofrecerá oportunidades para los periodistas, investigadores y líderes en el desarrollo de enfoques comunes para hacer frente a los desafíos globales".
© Sputnik / Vitaliy BelousovLa firma del memorando de cooperación del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) y el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL)
La firma del memorando de cooperación del grupo mediático Rossiya Segondya (casa matriz de Sputnik) y el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2025
La firma del memorando de cooperación del grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) y el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL)
© Sputnik / Vitaliy Belousov
En el marco de la ceremonia de suscripción, Vasili Pushkov subrayó: "Es nuestro primer documento sobre la cooperación con una organización de expertos en Argentina. Procuramos que la audiencia rusa oiga la voz de América Latina y que los residentes de América del Sur entiendan mejor a Rusia. Estoy seguro de que un diálogo directo entre expertos y actividades conjuntas nos permitirán hacer esta comunicación más eficiente".
Lucas Adrián García informó: "Nuestro centro acumula a especialistas de distintas esferas, no solamente a periodistas, sino también a politólogos, historiadores, pintores, expertos en la cultura. La característica clave de nuestra organización es diversidad, y tenemos oficinas de representación en más de 10 países. Originalmente, nuestro centro fue fundado en Argentina".
El Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) es una organización de expertos que busca desarrollar y fortalecer las relaciones institucionales entre diversos países de América Latina y Rusia con tal de consolidar los vínculos oficiales, el intercambio de experiencia y las prácticas avanzadas. La sede se ubica en Buenos Aires.
