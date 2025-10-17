https://noticiaslatam.lat/20251017/asa-matriz-de-sputnik-amplia-la-cooperacion-con-argentina-1167641548.html

Сasa matriz de Sputnik amplía la cooperación con Argentina

Durante la ceremonia en Moscú, firmaron el documento el director de la Dirección de la Cooperación Internacional del grupo mediático Rossiya Segodnya, Vasili Pushkov, y el vicepresidente del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, Lucas Adrián García.Además, dio un discurso de bienvenida por videoconferencia desde Buenos Aires el presidente del CICRAL, Esteban Luis Perié, quien señaló: "Hoy, pese a la distancia, celebramos un acontecimiento importante. Firmamos el memorándum de cooperación entre nuestro centro y el grupo mediático Rossiya Segodnya. Este documento es un paso trascendental en nuestro empeño por fortalecer los vínculos entre Rusia y América Latina, fomentando lazos más directos, pluralistas y estrechos entre nuestros pueblos. En el mundo, que se está dirigiendo hacia la multipolaridad, la información y la cultura desempeñan el papel clave. Por lo tanto, esta cooperación nos permitirá intensificar las actividades conjuntas, desarrollar proyectos para los medios, fortalecer el intercambio académico y cultural, así como ofrecerá oportunidades para los periodistas, investigadores y líderes en el desarrollo de enfoques comunes para hacer frente a los desafíos globales".En el marco de la ceremonia de suscripción, Vasili Pushkov subrayó: "Es nuestro primer documento sobre la cooperación con una organización de expertos en Argentina. Procuramos que la audiencia rusa oiga la voz de América Latina y que los residentes de América del Sur entiendan mejor a Rusia. Estoy seguro de que un diálogo directo entre expertos y actividades conjuntas nos permitirán hacer esta comunicación más eficiente".Lucas Adrián García informó: "Nuestro centro acumula a especialistas de distintas esferas, no solamente a periodistas, sino también a politólogos, historiadores, pintores, expertos en la cultura. La característica clave de nuestra organización es diversidad, y tenemos oficinas de representación en más de 10 países. Originalmente, nuestro centro fue fundado en Argentina".El Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) es una organización de expertos que busca desarrollar y fortalecer las relaciones institucionales entre diversos países de América Latina y Rusia con tal de consolidar los vínculos oficiales, el intercambio de experiencia y las prácticas avanzadas. La sede se ubica en Buenos Aires.

