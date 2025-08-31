https://noticiaslatam.lat/20250831/las-acciones-de-europa-contrastan-fuertemente-con-el-enfoque-de-putin-y-trump-subraya-el-kremlin-1165955416.html
Las acciones de Europa contrastan fuertemente con el enfoque de Putin y Trump, subraya el Kremlin
Las acciones de Europa contrastan fuertemente con el enfoque de Putin y Trump, subraya el Kremlin
Sputnik Mundo
Los políticos belicistas de Europa socavan las gestiones de paz "difíciles de sobreestimar" del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el portavoz... 31.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-31T12:15+0000
2025-08-31T12:15+0000
2025-08-31T13:15+0000
internacional
política
kremlin
rusia
dmitri peskov
🌍 europa
unión europea (ue)
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108313/77/1083137720_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_7f719c4f6424887be961a3c9bc5f3d80.jpg
Por otra parte, resulta difícil sobrestimar la labor de Trump en la solución del conflicto, indicó. El portavoz del Kremlin agregó que la parte rusa está "agradecida por estos esfuerzos". Los dirigentes de Europa Occidental alientan "al régimen de Kiev" a seguir de manera absurda una línea de intransigencia, continuó Peskov. No obstante, la insistencia de Ucrania empeorará aún más la situación, aseguró."Los europeos obstaculizan [el proceso de paz], ponen trabas, alientan y estimulan por todos los medios al régimen de Kiev para que mantenga una política intransigente, que es totalmente absurda", indicó.Rusia, por su parte, mantiene su disposición a resolver el conflicto en Ucrania por la vía diplomática, reiteró el funcionario. Asimismo, precisó que, mientras Moscú no perciba reciprocidad por parte de Kiev en este empeño, la operación militar continuará.Anteriormente, el canciller alemán, Friedrich Merz, declaró que su país ya se encuentra en conflicto con Rusia. Además, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, en una de sus entrevistas calificó a Rusia de "depredador", que supuestamente amenaza a las naciones europeas.Putin y Trump discutieron en Alaska el 15 de agosto las vías para poner fin al conflicto en Ucrania. Ambos mandatarios calificaron positivamente el encuentro. Al concluir la cumbre, el presidente ruso habló de la posibilidad real de alcanzar la paz y subrayó que Moscú busca una solución duradera.Trump, por su parte, señaló que con Putin lograron consensuar "muchos puntos" sobre la cuestión ucraniana, aunque aún persisten desacuerdos en varios aspectos. El mismo día, en una entrevista con Fox News, apuntó que ahora la posibilidad de un acuerdo depende de Zelenski.Tras reunirse con su par ruso, el mandatario norteamericano mantuvo en Washington un encuentro con Zelenski y líderes europeos, después del cual anunció que Francia, Alemania y el Reino Unido quieren desplegar tropas en Ucrania. Además, indicó que, durante su Administración, no habrá militares estadounidenses en ese país. En palabras del canciller ruso, Serguéi Lavrov, Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual es absolutamente inaceptable para Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20250828/donald-trump-cree-que-las-demandas-de-zelenski-y-europa-carecen-de-realismo-segun-medios-1165868967.html
unión europea (ue)
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108313/77/1083137720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e4703294e36b5e6fe2c82b8ead03008.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, kremlin, rusia, dmitri peskov, 🌍 europa, unión europea (ue), ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
política, kremlin, rusia, dmitri peskov, 🌍 europa, unión europea (ue), ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
Las acciones de Europa contrastan fuertemente con el enfoque de Putin y Trump, subraya el Kremlin
12:15 GMT 31.08.2025 (actualizado: 13:15 GMT 31.08.2025)
Los políticos belicistas de Europa socavan las gestiones de paz "difíciles de sobreestimar" del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, en una entrevista al periodista Pável Zarubin.
"El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se cansan, en claro contraste con el enfoque que aplican", expresó, comentando las duras declaraciones de líderes europeos contra Putin.
Por otra parte, resulta difícil sobrestimar la labor de Trump en la solución del conflicto, indicó. El portavoz del Kremlin agregó que la parte rusa está "agradecida por estos esfuerzos".
Los dirigentes de Europa Occidental alientan "al régimen de Kiev" a seguir de manera absurda una línea de intransigencia, continuó Peskov. No obstante, la insistencia de Ucrania empeorará aún más la situación, aseguró.
"Los europeos obstaculizan [el proceso de paz], ponen trabas, alientan y estimulan por todos los medios al régimen de Kiev para que mantenga una política intransigente, que es totalmente absurda", indicó.
Rusia, por su parte, mantiene su disposición a resolver el conflicto en Ucrania por la vía diplomática, reiteró el funcionario. Asimismo, precisó que, mientras Moscú no perciba reciprocidad por parte de Kiev en este empeño, la operación militar continuará.
Anteriormente, el canciller alemán, Friedrich Merz, declaró que su país ya se encuentra en conflicto con Rusia. Además, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, en una de sus entrevistas calificó a Rusia de "depredador", que supuestamente amenaza a las naciones europeas.
Putin y Trump discutieron en Alaska el 15 de agosto
las vías para poner fin al conflicto en Ucrania. Ambos mandatarios calificaron positivamente
el encuentro. Al concluir la cumbre, el presidente ruso habló de la posibilidad real de alcanzar la paz y subrayó que Moscú busca una solución duradera.
Trump, por su parte, señaló que con Putin lograron consensuar "muchos puntos" sobre la cuestión ucraniana, aunque aún persisten desacuerdos en varios aspectos. El mismo día, en una entrevista con Fox News, apuntó que ahora la posibilidad de un acuerdo depende de Zelenski.
Tras reunirse con su par ruso, el mandatario norteamericano mantuvo en Washington un encuentro con Zelenski y líderes europeos
, después del cual anunció que Francia, Alemania y el Reino Unido quieren desplegar tropas en Ucrania. Además, indicó que, durante su Administración, no habrá militares estadounidenses
en ese país. En palabras del canciller ruso, Serguéi Lavrov, Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual es absolutamente inaceptable para Moscú
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.