https://noticiaslatam.lat/20250831/las-acciones-de-europa-contrastan-fuertemente-con-el-enfoque-de-putin-y-trump-subraya-el-kremlin-1165955416.html

Las acciones de Europa contrastan fuertemente con el enfoque de Putin y Trump, subraya el Kremlin

Las acciones de Europa contrastan fuertemente con el enfoque de Putin y Trump, subraya el Kremlin

Sputnik Mundo

Los políticos belicistas de Europa socavan las gestiones de paz "difíciles de sobreestimar" del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el portavoz... 31.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-31T12:15+0000

2025-08-31T12:15+0000

2025-08-31T13:15+0000

internacional

política

kremlin

rusia

dmitri peskov

🌍 europa

unión europea (ue)

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108313/77/1083137720_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_7f719c4f6424887be961a3c9bc5f3d80.jpg

Por otra parte, resulta difícil sobrestimar la labor de Trump en la solución del conflicto, indicó. El portavoz del Kremlin agregó que la parte rusa está "agradecida por estos esfuerzos". Los dirigentes de Europa Occidental alientan "al régimen de Kiev" a seguir de manera absurda una línea de intransigencia, continuó Peskov. No obstante, la insistencia de Ucrania empeorará aún más la situación, aseguró."Los europeos obstaculizan [el proceso de paz], ponen trabas, alientan y estimulan por todos los medios al régimen de Kiev para que mantenga una política intransigente, que es totalmente absurda", indicó.Rusia, por su parte, mantiene su disposición a resolver el conflicto en Ucrania por la vía diplomática, reiteró el funcionario. Asimismo, precisó que, mientras Moscú no perciba reciprocidad por parte de Kiev en este empeño, la operación militar continuará.Anteriormente, el canciller alemán, Friedrich Merz, declaró que su país ya se encuentra en conflicto con Rusia. Además, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, en una de sus entrevistas calificó a Rusia de "depredador", que supuestamente amenaza a las naciones europeas.Putin y Trump discutieron en Alaska el 15 de agosto las vías para poner fin al conflicto en Ucrania. Ambos mandatarios calificaron positivamente el encuentro. Al concluir la cumbre, el presidente ruso habló de la posibilidad real de alcanzar la paz y subrayó que Moscú busca una solución duradera.Trump, por su parte, señaló que con Putin lograron consensuar "muchos puntos" sobre la cuestión ucraniana, aunque aún persisten desacuerdos en varios aspectos. El mismo día, en una entrevista con Fox News, apuntó que ahora la posibilidad de un acuerdo depende de Zelenski.Tras reunirse con su par ruso, el mandatario norteamericano mantuvo en Washington un encuentro con Zelenski y líderes europeos, después del cual anunció que Francia, Alemania y el Reino Unido quieren desplegar tropas en Ucrania. Además, indicó que, durante su Administración, no habrá militares estadounidenses en ese país. En palabras del canciller ruso, Serguéi Lavrov, Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual es absolutamente inaceptable para Moscú.

https://noticiaslatam.lat/20250828/donald-trump-cree-que-las-demandas-de-zelenski-y-europa-carecen-de-realismo-segun-medios-1165868967.html

unión europea (ue)

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, kremlin, rusia, dmitri peskov, 🌍 europa, unión europea (ue), ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania