https://noticiaslatam.lat/20250510/tensiones-entre-la-india-y-pakistan-provocan-cancelacion-de-viajes-y-escasez-de-comida-1162467880.html

Tensiones entre la India y Pakistán provocan cancelación de viajes y escasez de comida

Tensiones entre la India y Pakistán provocan cancelación de viajes y escasez de comida

Sputnik Mundo

Los ciudadanos indios en poblaciones cerca de la zona de Cachemira están haciendo compras de pánico de alimentos, medicamentos y combustible en el marco de la... 10.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-10T06:33+0000

2025-05-10T06:33+0000

2025-05-10T06:33+0000

internacional

sociedad

seguridad

pakistán

punjab

la india

la escalada de tensión entre la india y pakistán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0a/1162469875_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_eb2064587e8d943459a498d948a504fa.jpg

Las compras de pánico están teniendo lugar en ciudades del Punjab indio, como Pathankot, Amritsar y Chandigarh.Gagandeep Madan, de 42 años, propietario de una tienda familiar a unos 15 kilómetros de la frontera entre Attari y Wagah, cerca de Amritsar (Punjab), dijo al medio estadounidense que casi todas las tiendas de la zona, incluida la suya, se habían quedado sin alimentos básicos desde el miércoles cuando escalaron las hostilidades entre las dos potencias nucleares."Los clientes vinieron y compraron trigo, arroz, azúcar y legumbres para un mes", explicó Madan. "Aquí cundió el pánico entre todos. Todo el mundo quería estar preparado".Las Fuerzas Armadas de la India dijeron que "neutralizaron" ataques de drones y misiles paquistaníes dirigidos contra varios emplazamientos militares, en lo que fue el segundo día de hostilidades entre las naciones vecinas.La India comenzó ataques militares el miércoles contra lo que llamó "objetivos terroristas" en Pakistán en represalia por un ataque del 22 de abril, que mató a 26 civiles en la parte de la región de Cachemira.Ambas naciones afirman haber derribado aviones no tripulados y misiles de la otra en los últimos días, y los medios de comunicación locales afirman que la afluencia de turistas está disminuyendo. La India ha cerrado más de dos docenas de aeropuertos en el norte y el oeste del país.La administración local de Chandigarh, capital de los estados septentrionales de Punjab y Haryana, declaró en X que se prohibía a particulares y empresas acaparar productos básicos, medicamentos y combustible.La refinería estatal Indian Oil también trató de disipar los temores afirmando que dispone de amplias reservas de combustibles y desaconsejó el almacenamiento."Nuestras líneas de suministro están funcionando sin problemas", detalló en redes sociales. "No hay necesidad de compras de pánico. Combustible y GLP está disponible en todos nuestros puntos de venta. Ayúdenos a servirle mejor manteniendo la calma y evitando prisas innecesarias", ahondó.Aunque en Pakistán no se está produciendo un pánico similar, las ventas de linternas y pilas han subido en los últimos dos días, según Jarrar Shah, fundador de 24SEVEN, que ayuda a las tiendas familiares a digitalizarse.Karan Agarwal, director de la agencia de viajes Cox & Kings, aconsejó en un comunicado reconsiderar los viajes no esenciales a ciertas regiones como Cachemira, partes de Jammu, Leh y Amritsar.Interglobe Aviation , que opera como IndiGo, canceló sus vuelos a las ciudades de Srinagar, Jammu, Amritsar, Leh, Chandigarh, Dharamshala, Bikaner, Jodhpur, Kishangarh y Rajkot.Según Bloomberg, las acciones de IndiGo cayeron por cuarta sesión consecutiva en Mumbai, perdiendo casi un 8% en el balance semanal. Las acciones de Indian Hotels, que tiene la marca Taj de hoteles de cinco estrellas, han caído algo más del 10% en este período.

https://noticiaslatam.lat/20250510/pakistan-arranca-operacion-militar-bunyan-un-marsoos-contra-la-india-1162466878.html

https://noticiaslatam.lat/20250509/india-realiza-operacion-de-represalia-contra-pakistan-1162436373.html

pakistán

punjab

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, seguridad, pakistán, punjab, la india, la escalada de tensión entre la india y pakistán